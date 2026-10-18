MADARIAGA - Atropelló a un ciclista y huyó: la localizaron en su casa con 1,64 gramos de alcohol en sangre

MADARIAGA





Una mujer de 30 años fue aprehendida en Madariaga, acusada de atropellar a un hombre que circulaba en bicicleta y abandonar el lugar sin asistirlo. La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad municipales, que permitieron identificar el vehículo involucrado: un Ford Ka blanco. La conductora fue encontrada posteriormente en una vivienda y el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.





El hecho ocurrió este domingo por la mañana en la calle Zubiaurre, entre las avenidas Buenos Aires y Catamarca. Personal policial que recorría la zona advirtió la presencia de una ambulancia cuyos integrantes les hacían señas para alertarlos sobre la situación.





Al acercarse, los efectivos entrevistaron con la víctima quien manifestó que había sido atropellado mientras circulaba en bicicleta. Según su relato, el vehículo involucrado se había retirado del lugar sin detenerse.





El ciclista fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica con lesiones graves en una de sus piernas. En paralelo, los policías comenzaron las tareas para identificar al conductor que había participado del siniestro.





Las cámaras permitieron identificar el vehículo





Ante lo ocurrido, el personal policial solicitó la colaboración del sistema de monitoreo municipal. A partir de la revisión de las imágenes, se detectó que minutos antes había circulado por el sector un Ford Ka blanco, que luego se perdió de vista al continuar por la calle Oro.





Con esa información, los efectivos iniciaron la búsqueda del automóvil y lograron localizarlo en el interior de una vivienda situada en la calle Oro, entre Mitre y Belgrano.





En el lugar entrevistaron a una mujer, de 30 años, quién dijo ser su conductora. El rodado tenía el parabrisas destrozado y con marcas evidentes de haber sido el que provocó heridas al ciclista. Según el informe policial, la mujer no contaba con la documentación del automóvil ni con licencia de conducir.





Posteriormente, se le practicó un test de alcoholemia, que arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, un resultado que pasó a formar parte de las actuaciones del caso.





Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal Walter Mercuri, dispuso la aprehensión de la mujer por el delito de lesiones culposas triplemente agravadas.





Además, ordenó el secuestro del vehículo, la intervención de Policía Científica, la realización de un reconocimiento médico legal y el cumplimiento de las diligencias correspondientes.



