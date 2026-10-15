Los videos y fotos más impactantes de los incidentes frente al Congreso

Las inmediaciones del Congreso fueron escenario de un fuerte enfrentamiento entre la Policía y un grupo de manifestantes mientras se desarrollaba la Quinta Marcha Federal Universitaria.

El punto más álgido del conflicto se registró minutos antes de las 16, momento en que estaba pactado el inicio del acto central de la movilización, cuando protestantes encapuchados empezaron a lanzar piedras y elementos contundentes a los efectivos que se hallaban detrás del vallado.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y con chorros de agua arrojados desde los camiones hidrantes . Sin embargo, los manifestantes radicalizados no se detuvieron y continuaron con la disputa, destrozando las veredas para armarse de nuevos objetos para tirar.

Los gases que lanzaron las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, edificio situado a una cuadra del Congreso. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y se vieron notablemente afectados, al punto que la primera se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.

“ Los mismos violentos de siempre . Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia . En Argentina, nadie está por encima de la ley”, manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , tras los incidentes.

Debido a los incidentes, y a la intensa lluvia, el acto central se adelantó y antes de las 17 se cerró con la lectura de un documento, con críticas al Gobierno y en reclamo del cumplimiento del financiamiento universitario.

Fuente: La Nación