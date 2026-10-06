Los jardineros coinciden sobre las orquídeas: “Este es el error que puede impedir que vuelvan a florecer”

Las orquídeas son una de las plantas favoritas para decorar interiores por sus flores vistosas y porque pueden mantenerse en buen estado durante meses. Sin embargo, después de una floración puede pasar bastante tiempo hasta que vuelvan a aparecer flores.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que, por tratarse de una planta de interior, necesita poca luz. En el caso de muchas Phalaenopsis , ocurre lo contrario: necesitan un ambiente luminoso, aunque sin exposición directa al sol intenso.

Si la planta permanece en un lugar oscuro, puede continuar desarrollando hojas y raíces, pero tener dificultades para producir una nueva vara floral.

El lugar donde se coloca la planta es fundamental. Lo recomendable es elegir una ventana con buena iluminación , pero evitar que el sol fuerte del mediodía impacte directamente sobre las hojas, ya que puede dañarlas.

Una ventana orientada al este puede ser una buena alternativa porque permite recibir luz suave durante la mañana . Si la única opción disponible tiene una exposición solar intensa, una cortina translúcida puede ayudar a filtrar los rayos.

Las hojas también pueden dar una pista sobre las condiciones de iluminación. Cuando presentan un verde muy oscuro y la planta lleva mucho tiempo sin florecer, puede ser una señal de que necesita más luz.

La cantidad de agua también influye en el estado de las orquídeas. Uno de los problemas habituales es el exceso de riego, por lo que no conviene establecer un calendario rígido sin observar antes el sustrato y las raíces.

La planta necesita un sustrato con buen drenaje y es importante evitar que el agua quede acumulada en el centro, ya que esto puede favorecer la pudrición.

Después de la floración, la orquídea atraviesa una etapa de reposo en la que continúa creciendo y acumulando recursos. En este período, la vara floral puede seguir verde o secarse.

Si la vara se seca y adquiere un color marrón, se puede cortar con una herramienta limpia . Si permanece verde, todavía puede producir nuevas flores o desarrollar ramificaciones.

No existe un único truco para conseguir una nueva floración. Lo más importante es revisar las condiciones básicas de la planta: buena iluminación, riego moderado, raíces sanas y un sustrato que permita drenar correctamente el agua .

Antes de recurrir a fertilizantes o preparados caseros, conviene observar dónde está ubicada la orquídea y cuánta luz recibe durante el día. En muchos casos, corregir la ubicación puede ser el primer paso para favorecer una nueva floración .

Fuente: TN