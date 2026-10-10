Los expertos en comportamiento canino sobre el perro salchicha: “Su inteligencia puede volver difícil su entrenamiento”

El perro salchicha es una de las razas más reconocidas por su cuerpo alargado y sus patas cortas, pero detrás de esa apariencia simpática hay un temperamento que puede sorprender. Se trata de un animal inteligente, curioso y valiente , que suele convertirse en un gran compañero, aunque su educación puede presentar desafíos, según los expertos en comportamiento canino .

El American Kennel Club (AKC), aseguró que estos perros suelen ser independientes y testarudos , dos rasgos que pueden dificultar el aprendizaje de órdenes y hábitos . Sin embargo, esto no significa que no puedan aprender: la clave está en encontrar el método adecuado para su personalidad.

El perro salchicha fue criado originalmente para la caza, una tarea que requería determinación, concentración y un olfato muy desarrollado . Esas características siguen presentes y se notan en su día a día.

Por ejemplo, su olfato agudo puede hacer que se distraiga fácilmente si detecta un aroma interesante, prestando más atención a lo que lo rodea que a las indicaciones de su dueño. Además, su independencia puede hacer que no responda de inmediato a una orden , aunque esto no tiene que ver con falta de inteligencia, sino con su forma de procesar los estímulos.

Muchas veces, el verdadero desafío es encontrar la motivación adecuada para captar su atención y lograr que colabore.

Para enseñar órdenes básicas y lograr una buena convivencia, es fundamental establecer una rutina y usar métodos que se adapten a su temperamento. El AKC recomienda el entrenamiento basado en recompensas , es decir, reforzar las conductas deseadas con premios, comida o elogios.

La paciencia es clave: algunos perros aprenden rápido y otros necesitan más repeticiones. Lo importante es adaptar los ejercicios a cada animal y avanzar de manera progresiva.

Fuente: TN