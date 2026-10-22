Los 75 años de Canal 7: el homenaje del Gobierno que omitió a Evita y Perón

El Gobierno celebró los 75 años de Canal 7 con un programa especial de poco más de cuatro horas, el cambio de nombre de la emisora y la inauguración de un Paseo de las Estrellas sobre la vereda de la avenida Figueroa Alcorta. Fue una puesta en escena para recuperar la historia del canal y homenajear a algunas de las principales figuras que pasaron por sus estudios.

Pero en esa reconstrucción histórica hubo varias ausencias llamativas. El programa recordó a Jaime Yankelevich, el empresario que impulsó la llegada de la televisión a la Argentina, y mostró las torres que se instalaron para aquella primera transmisión. Sin embargo, no puso en pantalla las imágenes de Eva Perón pronunciando el discurso que las cámaras registraron el 17 de octubre de 1951.

No era una fecha cualquiera. La primera transmisión oficial de la televisión argentina se realizó durante el acto por el Día de la Lealtad peronista. Y el programa especial por los 75 años de Canal 7 se emitió exactamente otro 17 de octubre, tres cuartos de siglo después de aquel acontecimiento.

El relato oficial de este 17 de octubre puso el foco en el empresario Yankelevich , en las antenas y en la tecnología que hizo posible la primera transmisión, pero dejó en segundo plano el rol del Estado y del gobierno de Juan Domingo Perón en la puesta en marcha de la televisión argentina, así como las primeras imágenes que transmitieron, que fueron el discurso de Evita desde la Casa Rosada.

Es cierto que Yankelevich tuvo un papel decisivo en la llegada de la televisión al país. El empresario impulsó el proyecto técnico y organizó los recursos necesarios para poner en marcha la primera transmisión. Pero Canal 7 nació como una emisora estatal durante el gobierno de Perón , y su inauguración quedó ligada a un acontecimiento político central de aquella época.

Las cámaras registraron el acto del 17 de octubre de 1951 y el discurso de Eva Perón ante la multitud reunida en Plaza de Mayo. El propio Canal 7 conserva ese episodio en su archivo histórico. Sin embargo, las imágenes de Evita no formaron parte del relato audiovisual que el programa especial puso en pantalla el sábado pasado.

La celebración organizada por el gerente general de Canal 7, José María Quijano , recuperó el rol del empresario Yankelevich y la infraestructura que hicieron posible la televisión, pero no mostró la escena política más emblemática de aquella primera emisión. La historia del canal quedó asociada principalmente a sus pioneros técnicos, sin el mismo protagonismo para el contexto estatal y político en el que nació.

Una decisión que se enmarca en el gobierno libertario de Javier Milei, que sostiene una confrontación pública con el peronismo y cuestiona sus ideas sobre la justicia social y el papel del Estado, mientras mantiene intervenidos los medios públicos .

Durante las más de cuatro horas de transmisión, Canal 7 combinó recuerdos de archivo, entrevistas, humor y música con homenajes a figuras de distintas generaciones. El programa, conducido por Gabriel Corrado, Mariana Arias, Iliana Calabró, Guillermo Andino, Diego Ramos y Carlos Monti , recordó a personalidades que dejaron su huella en la pantalla, como Carlitos Balá, Mirtha Legrand, Alberto Olmedo, Juan Carlos Calabró, Antonio Gasalla, Magdalena Ruiz Guiñazú, Leonor Benedetto, Carlos Campolongo, Diego Capusotto y Jorge Guinzburg.

También participaron como invitados figuras vinculadas con la historia del canal y de la televisión argentina, entre ellas Luis Landriscina, Fernando Bravo, Moria Casán, "Pepito" Cibrián Campoy, Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Mónica Gutiérrez, Topa y Mario Pergolini.

La otra gran apuesta del programa fue el Paseo de las Estrellas , instalado en la vereda, frente al edificio del canal. Allí recibieron homenajes Balá, Olmedo, Gasalla, Calabró, Guinzburg y Enrique Macaya Márquez. También fueron reconocidas Blackie (Paloma Efron), Mirtha Legrand, Susana Giménez y, con una estrella conjunta, José “Pepe” Cibrián y Ana María Campoy.

La celebración incluyó referencias a Yankelevich, cuyo nombre recibió el pasillo central del edificio, y a Juan Alberto Badía, en cuyo homenaje se bautizó uno de los estudios.

El homenaje permitió recuperar nombres centrales de la televisión argentina, aunque dejó afuera a otras figuras con una trayectoria relevante en la propia emisora. Entre las ausencias más llamativas del Paseo de las Estrellas aparecen Tato Bores, Lidia “Pinky” Satragno, Cacho Fontana y Antonio Carrizo , que tuvieron un lugar importante en la historia de Canal 7.

Fuentes del canal dijeron a Clarín que hay varias figuras que se irán agregando en ese Paseo. Pero un especialista del sector audiovisual destacó que a Tato Bores y Antonio Carrizo "ni siquiera los mencionaron en las cuatro horas de transmisión del programa especial". Y agregó: "El sesgo que hubo permite ver qué parte de la historia eligieron destacar las autoridades del canal en este aniversario".

La ausencia de Antonio Carrizo llamó la atención . Fue una figura de larga trayectoria, desde los años en que la señal se conocía como Canal 7 hasta su etapa más reciente como TV Pública. Condujo Bienvenido sábado y La Primera de la Noche . Luego condujo numerosos festivales que se transmitieron por el canal estatal. Y también estuvo al frente de Los Grandes , un ciclo de entrevistas. Su trayectoria combinó el entretenimiento, el periodismo y la difusión cultural.

Tato Bores inició su célebre trayectoria en el humor político en Canal 7, entre 1957 y 1960, donde trabajó en tres éxitos, que fueron La Familia GESA , Tato y sus Monólogos y Caras y Morisquetas . Marcó una época con sus monólogos, en los que combinaba actualidad política, sátira e ironía, que llevó luego durante más de 30 años a los canales 9, 11 y 13. Sin embargo, su figura no apareció en ninguno de los bloques retrospectivos del programa especial que hizo el sábado pasado Canal 7, ni entre los nombres elegidos para el Paseo de las Estrellas.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín