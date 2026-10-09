Lomas de Zamora: allanaron las casas de alumnos acusados de crear fotos de compañeras desnudas usando IA, e investigan a un adulto

La Justicia allanó en las últimas horas las casas de los cuatro menores imputados por utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para crear fotos de desnudos de sus compañeras de colegio y venderlas en Internet.

Fueron tres procedimientos, que concluyeron con la incautación de celulares, computadoras y hasta una consola PlayStation , entre otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la investigación.

Son cuatro los menores imputados por el caso. De acuerdo con la investigación, unas 50 alumnas del Colegio Modelo de Lomas de Zamora fueron víctimas de este grupo, que utilizaba fotos de las chicas para generar contenido pornográfico .

Además, la investigación busca determinar qué rol tuvo un adulto en el caso. Según informa TN , el hombre habría pagado con su tarjeta de crédito la herramienta de inteligencia artificial que los adolescentes utilizaron para alterar las imágenes de sus compañeras.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías del Joven Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que tiene a cargo la causa por presunto delito contra la integridad sexual.

El caso se conoció esta semana, cuando padres de alumnas afectadas comenzaron a pedir explicaciones al colegio. El miércoles organizaron una protesta en la puerta de la institución, reclamando que el colegio les de respuestas.

Al menos cuatro alumnos de tercer año habrían estado involucrados en el esquema, con el que generaron material pornográfico de unas 50 compañeras de cursos que iban desde 1ro a 5to año. El mismo luego era comercializado por plataformas o por grupos de WhatsApp a modo de catálogo, con información real de las chicas.

"Nosotras nos enteramos por los chicos", denunció Micaela, mamá de una alumna de 15 años. "El jueves se enteran de lo que estaba filtrado. El colegio sabía hace un mes y en vez de comunicarse con los padres decidió ocultarlo", protestó.

"Lo vendían, lo compartían con otros colegios de la zona y lo subieron a páginas porno. Hacían un catálogo donde mostraban una foto, los datos y al lado los desnudos. Había una logística en estos cuatro chicos que era perverso", agregó la madre.

Según fuentes judiciales citadas por TN, uno de los adolescentes que participaron haciendo las fotos le pidió plata a sus compañeros para no delatarlos. Como ellos no accedieron, filtró la información a una de las chicas cuyas fotos se habían usado para generar material sexual.

Las autoridades del Modelo, junto a la Inspección General de Educación , decidieron que los alumnos acusados sigan cursando pero de manera virtual , para proteger a las víctimas de tener que cruzarlos en el espacio del colegio.

A partir de la repercusión del caso de Lomas de Zamora, en otros colegios comenzaron a salir a la luz hechos similares. Según contó LN+, en el colegio Thomas Edison de Ituzaingó un grupo de alumnas descubrió que sus datos aparecían en grupos de Telegram para adultos.

"Empezó porque la primera víctima le empezaron a llegar mensajes de la nada de hombres mayores preguntando cuánto cobraba, hablandole de fotos. Cuando ella empezó a hablar con uno para preguntar, le dijeron que estaba su nombre, foto y su teléfono en un perfil de Telegram . Ahi se entera que había sido compartido por un compañero", contó una chica de 15 años.

Estos chicos hacían captura de pantalla de las stories de Instagram de sus compañeras, o les sacaban fotos en el colegio. Luego las enviaban a grupos de Telegram, acompañados de sus datos personales.

Los dos chicos están denunciados ante la justicia. Según reconstruyeron sus compañeras de clase, había distribuído fotos de unas 25 alumnas del colegio. Incluso aparecía la hermana de una de ellas, de siete años.

Fuente: Clarín