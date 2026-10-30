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Llegaron las tormentas al AMBA: cuándo mejorará el tiempo y qué se espera para el fin de semana

Redacción CNM octubre 30, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las tormentas fuertes afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este viernes 30 de octubre. La inestabilidad continuará durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

La temperatura llegará a los 23 grados durante la tarde , mientras que por la noche se espera cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de lluvias, de entre el 0% y el 10%. De esta manera, las condiciones comenzarán a mejorar hacia el cierre de la jornada.

Fuente: TN


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