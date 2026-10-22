Lejos de Milei, en la Coalición Cívica niegan un acuerdo con el peronismo y buscan sobrevivir a la polarización

En silencio público desde hace algunas semanas, Elisa Carrió no salió a desmentir la versión de una supuesta posibilidad de acuerdo con Axel Kicillof para ser candidata en la Ciudad. “Un disparate absoluto” , lo descartaron sus dirigentes de mayor confianza. Con una postura crítica del gobierno de Javier Milei y refractaria a una confluencia con el kirchnerismo, la Coalición Cívica afronta un panorama complicado para la próxima elección y el grupo de legisladores –a la mayoría se le terminará el mandato en 2027- analiza alternativas para intentar la supervivencia del espacio.

De aquel bloque con 19 diputados nacionales en 2010, el pico posterior al segundo lugar de Carrió en las presidenciales de 2007 y su rol central en el Acuerdo Cívico y Social con el radicalismo y el socialismo en 2009, la Coalición Cívica entró en una pendiente con altibajos –el 1,8% de Carrió en 2011, el carterazo para salir de UNEN en 2014, luego el acercamiento a Mauricio Macri para integrar Cambiemos y la disolución de Juntos por el Cambio a partir del triunfo de Milei- y corre el riesgo de quedar sin representación en el Congreso.

“ Estamos en una trampa, entre los dos extremos, y ella no ve que haya una salida en este momento. Para nosotros no hay que volver al pasado pero este presente no tiene futuro. Este gobierno beneficia solo al 20% de la población y es un modelo de aniquilación de la clase media”, planteó uno de los legisladores cercanos a Carrió. Al no haber logrado ingresar diputados en las últimas legislativas nacionales, solo quedaron Maximiliano Ferraro y Mónica Frade con mandato hasta diciembre del año próximo.

En la Legislatura porteña únicamente se mantiene Facundo del Gaiso –también hasta 2027- y en la provincia de Buenos Aires tres diputados y solo uno de ellos (Andrés de Leo) hasta 2029. En el resto del país tiene cuatro legisladores en Río Negro. “Llegado el caso podemos quedarnos sin cargos, pero nunca sin causas para seguir luchando” , se ataja Del Gaiso ante el panorama cuesta arriba.

La mirada crítica de Carrió hacia Milei, a quien le endilga “falta de humanismo” y “enajenación” , desestima la posibilidad de integrar un frente con La Libertad Avanza y también dificulta la continuidad de acuerdos con el PRO, por caso en la Ciudad, en caso de que el macrismo cierre con la Casa Rosada.

“Con ese posicionamiento puede parecer que podemos estar del otro lado, pero es imposible. No vemos al peronismo sin el kirchnerismo. Por Kicillof ella tiene consideración personal, pero lo que quisieron instalar fue un disparate absoluto” , también negaron la posibilidad de coincidir en un armado opositor con el PJ, y atribuyeron la “operación” a un sector del Gobierno. “Lilita denunció a Cristina y para nosotros tiene que seguir presa. Tampoco podríamos estar con Massa ”, completaron.

En su última entrevista en TN, Carrió explicitó su rechazo a los referentes de los dos espacios principales. “ Me da asco la política. No voy a ir a votar. No lo voté a Milei, menos a Massa. A Kicillof tampoco lo pienso votar. Es un hombre decente rodeado de corruptos” , sentenció, más allá del gesto al gobernador que alimentó especulaciones y versiones.

Los integrantes de la Coalición Cívica reconocen que enfrentarán un escenario complicado , más allá de que todavía falta que se definan algunas cuestiones y esperarán a que decante el mapa político. Algunos apuestan a explorar un armado de centro, con pedazos del PRO y el radicalismo que no salten al oficialismo. Otros no descartan ir con listas de diputados sin candidato a presidente.

También miran con cierta expectativa los movimientos de Patricia Bullrich , ex integrante del espacio y con vínculo –con idas y venidas- con Carrió, en su desafío de mantener latente una eventual postulación como plan B de la reelección de Milei. “Ella podría aglutinar lo que fue Cambiemos” , admitieron el interés por esa variante. A su vez, en cada distrito podría haber diferentes reagrupamientos. Ferraro y Paula Oliveto, por caso, se mueven cerca de Horacio Rodríguez Larreta.

También inquieta el riesgo de perder la personería. “Sería un golpe fuerte quedarnos sin representación después de haber jugado en primera tantos años. Hoy está todo mal el viejo sistema político. Es posible que cada uno intente sobrevivir en 2027 y ya pensar en construir una opción de centro republicano para 2031”, esgrimió un ex legislador. De duelo por una pérdida familiar reciente, Carrió por ahora mantiene el rechazo a la idea de ser candidata, aunque algunos no lo descartan del todo para mantener con vida el partido que fundó.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín