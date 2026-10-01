“Le estaba comiendo el hueso”: Una vecina relató el brutal ataque de un pitbull a una jubilada de 82 años

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Una jubilada de 82 años permanece internada en terapia intensiva con una fractura de fémur y graves heridas tras ser atacada por un pitbull en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, Córdoba.

El mismo perro ya había atacado a otra vecina del sector en 2024. En aquella oportunidad, Noemí sufrió heridas en un brazo y, según relató, el animal fue restituido a sus dueños luego de permanecer algunos días en una dependencia policial.

Este martes, Noemí escuchó los gritos de la jubilada y salió de su vivienda. Cuando llegó al lugar, encontró al animal sobre la mujer.

“Le había masticado el pie y le estaba comiendo el hueso”, relató la vecina al recordar la dramática escena.

Los vecinos intentaron detener al perro y finalmente debieron utilizar un arma blanca para lograr que soltara a la víctima. El animal murió en el lugar.

Noemí aseguró que después del ataque que sufrió en 2024 quedó con secuelas físicas y miedo a caminar por la calle. También afirmó que desde entonces se habían registrado otros episodios protagonizados por el mismo perro contra vecinos y mascotas.

Según su relato, en una de esas situaciones el animal ingresó a una propiedad donde había un niño, que pudo ser puesto a resguardo antes de que el perro lo alcanzara.

Durante el operativo de este martes también fue asistida una mujer de 72 años, quien sufrió una herida cortante en una mano y fue trasladada para recibir atención médica.

La Policía de Córdoba y la fiscalía de turno intervinieron en el lugar y se inició una investigación para determinar las responsabilidades de los propietarios del animal.

La jubilada permanece internada en el Hospital Vicente Agüero de Jesús María, donde se recupera de las graves lesiones provocadas por el ataque.