Las trágicas muertes de “Fofito” y la maestra jubilada que lloran en Carhué tras un choque con cuatro víctimas

Carhué es una ciudad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires que suele recibir numerosos turistas a lo largo del año por sus termas del lago Epecuén. Y uno de los que se ocupaba de trasladarlos, al menos a quienes no tenían vehículo, era el remisero Oscar Osvaldo "Fofito" Beunza .

Por estas horas, sus familiares y allegados lloran su trágica muerte, ocurrida este lunes, poco antes de las diez de la mañana, en la ruta provincial 65 , a la altura del partido de Bolívar .

Beunza, de 67 años, también conocido como "El Flaco", manejaba un Toyota Corolla, acompañado de otra querida vecina de Carhué, la maestra jubilada Mirta Susana Werdin (78) , cuando por causas que se investigan se produjo un impacto frontal con un Renault Logan donde viajaban dos hombres.

El choque, ocurrido a la altura del kilómetro 319, entre Pirovano y Urdampilleta , en el sector conocido como Transener, fue brutal y las consecuencias también: murieron los cuatro ocupantes de los dos vehículos.

En el Logan, que quedó tumbado sobre el asfalto y pertenece a una empresa constructora de Florencio Varela, iban Fernando José Galeano (41) , domiciliado en Tristán Suárez (San Martín), y José Francisco Roldán (59) , de Longchamps (Almirante Brown).

Beunza era papá de dos médicas, de 32 y 30 años, que viven en La Plata.

La menor de ellas celebró su cumpleaños el pasado 2 de octubre.

Según contaron a Clarín , la ruta está deteriorada en varios sectores, con pozos y baches en el asfalto, producto de la falta de mantenimiento.

El sábado pasado, en una publicación en Instagram, el concejal libertario César Pacho filmó un video al lado de un gran bache en la carretera, donde le reclamó obras al intendente Eduardo "Bali" Bucca y al gobernador Axel Kicillof.

La advertencia sobre el deterioro de la ruta provincial 65

Una publicación compartida de Cesar Pacho (@cesar.pacho)

" Estamos esperando que se mate alguien. Miren el estado en el que se encuentra al día de hoy y ya fue reclamado varias veces ", advirtió.

Werdin era mamá de dos mujeres de 54 y 49 años. La mayor es la periodista y locutora Paula Delrieux, quien trabaja en el área de Prensa de la Municipalidad de Adolfo Alsina. La otra es ejecutiva de la firma Loreal en Buenos Aires.

"Acá en Carhué no hay taxis. Solo algunos remises. Los turistas pedían un viaje y lo primero era llamar al Fofito, al Flaco", le dijo a Clarín Alfredo Fuentes, director y locutor de Radio Carhué .

El caso quedó a cargo de la fiscal Julia María Sebastián, de la UFID N° 15 de Bolívar, aunque al no haber sobrevivientes se extingue la acción penal.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín