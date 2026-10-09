Larga reunión entre Javier Milei y Patricia Bullrich después de las diferenciaciones de la ex ministra

Javier Milei y Patricia Bullrich conversaron a solas este viernes durante dos horas y media en la residencia de Olivos . El Presidente recibió a la ex ministra de Seguridad que viene diferenciándose del Ejecutivo en el Congreso y en entrevistas y coquetea con una eventual candidatura .

El mandatario y la jefa del bloque de senadores hablaron sobre buena parte de las disidencias que planteó Bullrich en público y que se repiten de manera más frecuente .

En la última semana, nada más, Bullrich señaló que no acompañaría el pliego de la fiscal Susana Pernas para que pase al frente de los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, por el accionar de la funcionaria judicial el caso del policía de la Ciudad, Luis Chocobar.

También había reclamado que la reactivación económica debía sentirse más en el bolsillo de la ciudadanía. “ Si nos comparamos con nosotros mismos, falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas , para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente sino que llegan a cada familia ”, había sugerido en un tiro por elevación al plan económico sobre el que había alertado en el gabinete.

La idea de una reunión precisamente se plasmó el lunes en el encuentro entre Milei y sus ministros en Casa Rosada, donde el único ausente fue Luis Caputo y sí estuvo Alberto Ades, quien también expresó críticas sobre plan económico .

" Conversación profunda con el presidente Javier Milei Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan)", escribió Bullrich.

Milei le devolvió la gentileza al replicar el mensaje en redes. "MAGA! VLLC !", agregó el posteo.

Cerca del Presidente evitaron dar precisiones sobre la conversación. En el entorno de la senadora fueron esquivos, pero menos herméticos . " Estuvo muy abierto y también a pensar estrategias ", sugirieron.

Bullrich adelantó que seguirá diferenciándose cuando las condiciones lo ameriten. "Además le sirve al Gobierno, es una típica estrategia del peronismo para evitar que surja otra oposición", expresó un dirigente del oficialismo que habló con la ex ministra tras la reunión. " Nadie le entiende mejor que Javier; a él no le importa nada ", matizaron.

En el Gobierno quieren evitar levantarle el precio a Bullrich que semana a semana sig ue renovando su repertorio de críticas y videoclips que también utiliza para levantar su perfil y marcar diferencias con Milei, como el último en el que puso un tema de Lali Espósito.

La posibilidad de competir en una interna para contener el voto oficialista, que proponen algunos dirigentes el oficialismo no se discutió. " Para nada ", desestimaron en el Senado.

En la extensa reunión tampoco se habló sobre eventuales cambios en el gabinete, como proponen algunos funcionarios, impacientes por la caída en las encuestas.

Tiempo atrás, desde la Rosada habían sugerido que Milei le había confirmado a Bullrich que ella era su candidata a vicepresidenta, un casillero para el que cerca de Karina Milei algunos imaginan a Martín Menem . El mismo Presidente había declarado que ya tenía el nombre de su hipotética compañera de fórmula en la cabeza.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín