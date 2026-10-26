“La trataron como basura”: el desgarrador reclamo de la familia de Erika Álvarez antes del juicio por femicidio

“Me la trataron como basura, me la hicieron sufrir, le hicieron lo peor”. Con esas palabras, el hermano de Erika Antonella Álvarez (25) expresó su dolor antes del inicio del juicio oral por el femicidio de la joven en Tucumán. En una entrevista exclusiva con TN , reclamó justicia y apuntó contra Felipe Sosa (50), el exmilitar acusado de haberla asesinado.

El hombre también recordó el momento en que tuvo que reconocer el cuerpo de su hermana y aseguró que nunca podrá perdonar la violencia que sufrió. “Como hermano mayor, creo que eso nunca voy a perdonar” , sostuvo.

El juicio comienza este lunes y tiene tres acusados: Sosa , señalado como el principal responsable del crimen; Justina Gordillo (48) , una mujer que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (y pareja de Sosa), y Jorge Orlando “Chicho” Díaz (40), empleado de confianza del exmilitar. Los dos últimos están acusados de haber colaborado en el encubrimiento.

Por otro lado, Nicolás Augusto Navarro Flores (40) ya fue condenado el 29 de julio a tres años de prisión efectiva en juicio abreviado por la destrucción de pruebas.

La familia espera que el tribunal condene a Sosa a prisión perpetua y aplique las penas correspondientes a los otros dos imputados. El debate se extenderá durante más de un mes y medio y contará con más de 70 testigos, entre ellos los familiares de Erika.

Erika tenía 25 años, había estudiado enfermería tras terminar el secundario y trabajaba en un bar. Para sus hermanos, era mucho más que una integrante de la familia: era una compañera y una amiga.

“Ella era la base de esta familia. No solamente era mi hermana, sino también una amiga, mi compañera. La amo, la extraño todos los días, dejó un vacío enorme” , expresó uno de sus hermanos.

El hombre describió el impacto que tuvo el crimen en toda la familia. “Nosotros ya no vivimos, no sabemos lo que es vivir. Estamos sobreviviendo a esta realidad que es vivir sin mi hermana”, dijo.

La hermana de Erika también recordó el horror que vivió la familia cuando encontraron el cuerpo. “A mi hermana la tuve que reconocer por sus tatuajes” , relató. Según contó, la joven estaba tan golpeada que su cara era irreconocible.

El hermano también denunció la violencia que sufrió Erika y cuestionó la explicación que, según él, buscará sostener la defensa de Sosa: que la muerte se produjo por una sobredosis y que el acusado se deshizo del cuerpo por miedo.

“Este tipo la golpeó brutalmente . La autopsia no dice que fue solamente una sobredosis. Su cuerpo habla”, afirmó.

La familia de Erika tuvo un papel central en la búsqueda de respuestas. Según relató su hermano, comenzaron a investigar desde el primer momento y siguieron distintas pistas hasta llegar a la casa de Sosa, en Yerba Buena.

“Llegamos a este femicida porque la familia desde el primer momento empezó a buscar y buscar. Encontramos que el celular de ella dio señal en la casa de Sosa, la última vez, en Yerba Buena. A hí comenzó toda la investigación ”, contó.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Erika fue hasta la casa del exmilitar, donde habría sido asesinada. Después, su cuerpo fue descartado en un descampado dentro de una bolsa de residuos.

La familia sostiene que las pruebas reunidas durante la investigación permitirán demostrar la responsabilidad de los acusados. Sin embargo, los hermanos señalaron que todavía no pueden brindar detalles sobre algunos aspectos de la causa porque deben declarar durante el debate.

A la espera de la primera audiencia, los familiares de Erika insistieron en que buscan una condena que refleje la gravedad del crimen y la participación que le atribuyen a cada acusado.

“Queremos que a este tipo le den perpetua y a los otros dos, los seis años que corresponden” , expresó el hermano. También pidió que el proceso sirva para que otras familias que atraviesan situaciones similares encuentren respuestas: “Pido justicia por mi hermana y por todas las víctimas de la impunidad”.

Aunque reconoció que ninguna sentencia podrá devolverles a Erika, aseguró que una condena podría darles algo de alivio después de años de dolor. “Ella ya no está. Ya no va a estar nunca más. No la vamos a volver a abrazar, no la vamos a volver a tener ”, dijo.

Fuente: TN