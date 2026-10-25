La SIP distinguió a The New York Times por su defensa de la libertad de prensa y debatió cómo integrar la IA sin perder el criterio periodístico

BOGOTÁ, enviado especial.- La transformación de las redacciones, el crecimiento del consumo audiovisual, la incorporación de inteligencia artificial (IA) y los desafíos para preservar la libertad de expresión dominaron este sábado la tercera jornada de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) , que se desarrolla en la capital colombiana hasta el domingo.

Directivos de medios, periodistas, especialistas en innovación y juristas analizaron cómo adaptar las organizaciones informativas a los nuevos hábitos de las audiencias sin abandonar los principios de verificación, independencia y responsabilidad editorial. La jornada también incluyó reconocimientos a la libertad de prensa y a la excelencia periodística en las Américas.

La evolución del consumo de noticias y el crecimiento del streaming fueron los ejes de una conversación protagonizada por Luis Fernández , presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises , moderada por el periodista colombiano Daniel Coronell.

Fernández sostuvo que la desaparición de los horarios tradicionales de consumo y los cambios en la relación de las audiencias con la publicidad obligan a revisar los modelos de negocio que sostuvieron durante décadas a la televisión. Sin embargo, destacó que los grandes acontecimientos deportivos en vivo continúan convocando audiencias masivas y ofreciendo oportunidades comerciales.

Como ejemplo mencionó las transmisiones del Super Bowl y del Mundial de fútbol, y las soluciones publicitarias desarrolladas por Telemundo para aprovechar las pausas de hidratación durante los partidos sin interrumpir las imágenes del campo de juego.

“Tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser creativos, tenemos que actuar sin miedo y tenemos que ver qué es lo que también quiere nuestra audiencia”, sostuvo el ejecutivo, quien resumió su actitud frente a los cambios de la industria con otra definición: “Yo no soy un optimista ni un pesimista, soy periodista”.

El legendario diseñador de medios Mario García, fundador de García Media y autor de The Story , planteó que las redacciones todavía conservan rutinas heredadas de los diarios impresos, aunque buena parte de las noticias se consume en dispositivos móviles y en momentos de atención fragmentada. Su presentación fue moderada por José Manuel Acevedo, director de Noticias de RCN.

Los periodistas tenemos que vivir con la curiosidad de un niño de nueve años, con la ambición de un joven de 28. ”

“Tenemos que practicar el periodismo de todas partes y de la interrupción”, afirmó. Y explicó: “Yo le digo a mis estudiantes de 22 años que los párrafos tienen que ser cortos porque estás haciendo periodismo para el teléfono, el teléfono suena, te llama tu madre, diez minutos después regresa, ¿dónde yo estaba?”.

García cuestionó que numerosas redacciones continúen produciendo contenidos predominantemente textuales y horizontales, cuando las audiencias utilizan sus teléfonos principalmente en posición vertical.

“Hay que crear el contenido de lo pequeño y llevarlo a lo grande, no de lo grande a lo pequeño”, señaló. También anticipó una distribución informativa más flexible y personalizada mediante inteligencia artificial.

“Yo auguro para el futuro un ecosistema híbrido donde los periodistas siguen haciendo el trabajo que siempre han hecho y los agentes de la inteligencia artificial entran en la curaduría y en la adaptación”, sostuvo.

Finalmente, García dejó una reflexión sobre la actitud que deben mantener los profesionales frente a los cambios tecnológicos: “Los periodistas tenemos que vivir con la curiosidad de un niño de nueve años con la ambición de un joven de 28” .

Claudia Báez, directora regional para América Latina de Fathm , analizó los desafíos de los medios para integrar la inteligencia artificial y superar la etapa de experimentación. Explicó que la transformación requiere reorganizar los datos, conectar los sistemas internos, definir responsabilidades y establecer una estrategia que involucre a toda la compañía. “La gobernanza va a ser la columna vertebral de toda esta transformación” , sostuvo.

La especialista describió la evolución hacia las llamadas organizaciones agénticas , en las que diferentes sistemas de IA coordinan tareas y ejecutan procesos bajo supervisión humana. Advirtió que muchos medios incorporan herramientas, pero no consiguen transformar sus procesos.

Báez presentó experiencias de medios que utilizan IA para convertir contenidos escritos en producciones audiovisuales y aprovechar sus archivos periodísticos. Insistió en que el desafío no consiste solamente en adoptar tecnología, sino en desarrollar estructuras, mecanismos de evaluación y capacidades internas que permitan implementar esos cambios a escala .

La necesidad de reorganizar las redacciones para responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo de noticias fue el eje de una conversación entre Emilio García-Ruiz, editor en jefe del San Francisco Chronicle; Gemma García, vicepresidenta ejecutiva de Noticias de Telemundo, y Paul Byrne, director de Noticias para América Latina, el Caribe y Canadá de The Associated Press . La moderación estuvo a cargo de Daniel Dessein, presidente de La Gaceta, de Tucumán.

Los tres directivos coincidieron en que la incorporación de nuevas herramientas exige revisar las prioridades editoriales, la distribución de recursos y los procesos de producción, aunque presentaron diferentes perspectivas sobre la magnitud de los cambios y las oportunidades para las organizaciones periodísticas.

Gemma García destacó la experiencia de Telemundo en la producción de videos breves y en la utilización de transmisiones en vivo para atraer audiencias. Explicó que la tradición audiovisual de la cadena facilitó su adaptación a plataformas como TikTok y permitió comprobar el interés del público por seguir los acontecimientos mientras se desarrollan.

“Nosotros hemos descubierto que todo lo que está en vivo funciona” , afirmó. Y defendió una de las principales ventajas competitivas del periodismo profesional: “Estar donde hay que estar y contar lo que está pasando creo que es muy difícil que un agente de inteligencia artificial lo pueda llegar a hacer” .

Byrne, por su parte, describió el actual escenario de transformación como una oportunidad para fortalecer el valor diferencial de las agencias informativas. Frente a la saturación de contenidos, destacó la importancia de contar con periodistas distribuidos en distintos territorios, capaces de obtener testimonios, verificar información y producir coberturas originales.

El problema que tenemos muchos es que apenas dos o tres personas hacen video en la redacción y 80 que hacen todo lo demás. Yo cambiaría esa fórmula ”

El ejecutivo de AP planteó que el desafío consiste en seguir produciendo el mejor periodismo posible en un contexto de cambios tecnológicos y de modificación de los hábitos de consumo. También señaló que la presencia de los reporteros en el lugar de los acontecimientos constituye un valor especialmente importante para los clientes de la agencia, tanto medios de comunicación como usuarios directos.

García-Ruiz puso el foco en la transformación de los formatos y en la necesidad de modificar la composición de las redacciones. Al explicar por qué comenzaría un nuevo medio con una estructura centrada en el video, afirmó: “Todo el mundo comunica ahora por video, ¿verdad? Otra vez es un momento histórico, la gente humana ha cambiado cómo comunica” .

García-Ruiz también abordó los acuerdos comerciales entre las empresas periodísticas y las plataformas de inteligencia artificial. Explicó que Hearst, grupo propietario del San Francisco Chronicle, decidió establecer una relación contractual con OpenAI, aunque reconoció que todavía existen interrogantes sobre el verdadero valor económico de esos acuerdos.

“Sin contrato o con contrato, las compañías de inteligencia artificial nos están quitando todo, todos los días” , señaló. Y agregó que los acuerdos permiten obtener ingresos y abrir canales de comunicación con las empresas tecnológicas, pero no resuelven por sí solos los problemas de sostenibilidad de los medios.

El debate dejó planteado que liderar la transformación exige mucho más que incorporar tecnología: supone revisar las estructuras de trabajo, fortalecer las capacidades de los periodistas, experimentar con nuevos formatos y decidir dónde concentrar los recursos disponibles. En ese proceso, la reportería original y el criterio editorial continúan siendo elementos fundamentales para distinguir el periodismo profesional de la creciente oferta de contenidos digitales.

En otra presentación, Álvaro Liuzzi, consultor en medios digitales e integrante del Programa Redacciones5G de Personal , analizó los cambios que introduce la inteligencia artificial en la organización editorial y en la relación con los lectores.

“ Los medios que más avanzan en la integración de inteligencia artificial son los medios que logran sostener programas internos de formación en el tiempo ”, sostuvo al destacar la necesidad de transformar la capacitación en una práctica permanente.

Liuzzi señaló que las interfaces conversacionales están modificando la manera de acceder a las noticias y planteó que las empresas periodísticas deben revisar sus estrategias de distribución y personalización.

“La información ya no se lee, se consulta, se resume, se compara y se pone en contexto desde una interfaz que simula una conversación” , afirmó.

También advirtió sobre los riesgos de ofrecer únicamente contenidos que respondan a las preferencias previas de cada usuario. “Personalizar no debería reducir el mundo informativo de cada persona, sino que definitivamente debería ayudar a ampliar el mundo informativo”, señaló.

Durante la tarde, The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026 , en reconocimiento a su defensa del periodismo independiente. La distinción fue entregada por Roberto Rock , director de La Silla Rota, y recibida por Marc Lacey , director editorial del diario estadounidense, quien agradeció el reconocimiento en nombre de los miles de periodistas de la organización que trabajan en condiciones desafiantes en Estados Unidos y el resto del mundo.

En su discurso , Lacey advirtió sobre las presiones del gobierno de Donald Trump contra los medios y denunció las restricciones al acceso de periodistas a organismos oficiales, las acciones intimidatorias y los ataques personales contra profesionales de la información. Mencionó los conflictos relacionados con el acceso de CNN y Politico a la Casa Blanca, así como las acciones judiciales de The New York Times frente a las restricciones impuestas por el Pentágono. También señaló que la prensa estadounidense enfrenta una creciente polarización social, el cierre de miles de publicaciones y el impacto económico de la inteligencia artificial.

Lacey recordó que el diario, que este año cumple 175 años, atravesó distintas formas de presión política y comercial a lo largo de su historia, desde la Guerra Civil estadounidense hasta los conflictos contemporáneos. Destacó la importancia de mantener la independencia editorial, investigar los hechos sin condicionamientos y estar dispuestos a cuestionar interpretaciones establecidas, incluso cuando los resultados contradigan las expectativas. Para concluir, reivindicó el histórico principio editorial del periódico: “Sin miedo ni favor” , una fórmula que, según sostuvo, conserva su vigencia frente a las presiones del poder político.

El papel de la Justicia frente a las amenazas contra la libertad de expresión, las demandas utilizadas para intimidar a periodistas y el debilitamiento de las instituciones democráticas fueron los ejes de un debate que reunió a Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional de Colombia; Catalina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y Nancy Hernández, expresidenta y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . La conversación fue moderada por Ana Bejarano, codirectora de El Veinte, una organización colombiana dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

No hay nada más barato que demandar a un periodista o que denunciarlo ”

Hernández repasó casi medio siglo de jurisprudencia interamericana y destacó que una de sus contribuciones fundamentales ha sido establecer garantías que protegen no solo a los periodistas, sino también el derecho de los ciudadanos a recibir información. Entre ellas mencionó el acceso a documentos públicos, la protección del secreto profesional y de las fuentes, la prohibición de la censura previa y la necesidad de investigar los ataques contra trabajadores de prensa. También recordó las medidas de protección dictadas para periodistas amenazados en Venezuela y las decisiones destinadas a evitar que las sanciones judiciales causen daños irreparables.

La magistrada enumeró “el derecho de acceso a información pública y el principio de máxima divulgación” , junto con “la protección reforzada de los discursos de interés público, la protección del secreto profesional y el secreto de la fuente” . A esas garantías sumó la protección frente a las declaraciones estigmatizantes de presidentes y altos funcionarios, las indemnizaciones civiles desproporcionadas y los obstáculos al trabajo periodístico durante las protestas sociales.

Hernández advirtió, sin embargo, que el problema no se limita a la existencia de leyes protectoras. También importa cómo se utilizan los procedimientos judiciales. “Estamos claros que el proceso judicial no puede ser castigo, tiene que ser tutela” , sostuvo. En ese sentido, defendió la necesidad de establecer mecanismos de desestimación temprana de demandas abusivas. Explicó que, en determinadas circunstancias, un juicio civil puede convertirse en una presión económica especialmente grave para un periodista, debido a los costos de defensa, la duración de los procesos y las eventuales medidas sobre su patrimonio.

Desde la experiencia de la Corte Constitucional colombiana, Natalia Ángel Cabo analizó las contradicciones de la acción de tutela, un mecanismo creado para proteger derechos fundamentales que también puede ser utilizado para intentar silenciar investigaciones periodísticas. “La tutela no es el problema. Es cuando se abusa de la tutela para tratar de silenciar voces” , señaló. La magistrada reconoció que existen decisiones judiciales que protegen adecuadamente la libertad de expresión y otras que terminan restringiéndola.

Ángel Cabo insistió en que los jueces deben distinguir entre información y opinión, y recordó que la veracidad exigible a un periodista no supone demostrar una verdad absoluta, sino cumplir con un deber razonable de diligencia en la investigación. También defendió la necesidad de aplicar criterios consistentes, independientemente de quién presente una demanda, y de elegir soluciones judiciales que restrinjan lo menos posible la circulación de información.

“Hay que pensárselo muchísimas veces a la hora de decir que un contenido se debe retirar” , advirtió. Su planteo apuntó a las órdenes judiciales que obligan a eliminar publicaciones y a las sanciones que pueden producir un efecto inhibitorio sobre el periodismo, aun cuando finalmente sean revocadas. También expresó reparos frente a las penas de prisión por injuria y calumnia, debido a sus posibles consecuencias sobre el debate público.

Catalina Botero amplió el análisis hacia el deterioro de las democracias y el avance de gobiernos que buscan reducir los controles institucionales. Según explicó, los ataques contra la prensa suelen desarrollarse mediante dos procesos simultáneos: la modificación de normas para disminuir las garantías del periodismo y el debilitamiento de la independencia de los tribunales encargados de hacerlas cumplir.

“Estamos en un momento en donde tenemos problemas serios democráticos y esos problemas, digamos, de degradación democrática afectan seriamente la libertad de expresión” , afirmó. Botero planteó que, frente a leyes restrictivas, la existencia de jueces independientes puede resultar decisiva para evitar abusos.

La exrelatora describió diferentes formas de persecución judicial contra periodistas. Una de las más frecuentes es la utilización de las disposiciones sobre injuria, calumnia y responsabilidad civil para promover litigios que consumen recursos, tiempo y energía de las redacciones. “No hay nada más barato que demandar a un periodista o que denunciar a un periodista” , sostuvo, al explicar la asimetría que existe entre quienes impulsan determinadas acciones y los profesionales que deben defenderse.

Botero mencionó ejemplos de la región en los que autoridades o sectores de poder recurrieron a figuras legales para intentar restringir investigaciones periodísticas. También advirtió sobre iniciativas presentadas formalmente como mecanismos de protección de la prensa que, en la práctica, pueden permitir una mayor intervención estatal sobre los contenidos y las decisiones editoriales. Frente a esos riesgos, destacó el papel de los tribunales que aplican los estándares constitucionales e internacionales para impedir restricciones arbitrarias.

La conversación también abordó una preocupación compartida: el debilitamiento de la independencia judicial puede afectar simultáneamente a jueces y periodistas , dos actores que cumplen funciones diferentes, pero fundamentales para controlar los abusos del poder. Las participantes advirtieron que las presiones sobre las cortes constitucionales y los organismos internacionales de derechos humanos debilitan las garantías disponibles para la ciudadanía.

El debate dejó planteada una conclusión que atravesó las intervenciones de las tres especialistas: la libertad de prensa no depende únicamente de su reconocimiento en las constituciones y los tratados, sino también de la existencia de jueces independientes capaces de impedir que las normas y los procesos judiciales se conviertan en instrumentos de censura .

Al finalizar la jornada, la SIP entregó sus Premios a la Excelencia Periodística 2026 , que reconocen investigaciones, coberturas y producciones destacadas de medios y periodistas de las Américas.

Durante la ceremonia, María Lorente, presidenta de la Comisión de Premios de la organización, destacó el compromiso de los profesionales distinguidos.

“Hoy no estamos solamente entregando premios. Estamos reconociendo una manera de ejercer el periodismo. Una que exige rigor, independencia, perseverancia y, muchas veces, una considerable dosis de valentía” , afirmó.

El jurado seleccionó ganadores y menciones honoríficas en 13 categorías. Esta edición incorporó por primera vez Periodismo con perspectiva de igualdad, con el patrocinio de la Comisión Interamericana de Mujeres.

LA NACION fue el medio con mayor cantidad de reconocimientos , con dos primeros premios y tres menciones honoríficas, que distinguieron trabajos de entrevista, narrativas visuales, cobertura de actualidad, periodismo de datos y perspectiva de igualdad.

“ El periodismo de calidad no se improvisa. Requiere tiempo, recursos, independencia editorial y, sobre todo, periodistas comprometidos con su oficio ”, sostuvo Lorente.

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Fuente: La Nación