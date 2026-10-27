La Policía Federal de Brasil le cancela los pasaportes a Flavio Bolsonaro e investiga si huyó hacia la Argentina para viajar a EE.UU.

BRASILIA/MISIONES.– La Policía Federal (PF) brasileña canceló este martes tanto el pasaporte común como el diplomático del senador Flavio Bolsonaro, confirmaron a LA NACION fuentes de la fuerza, mientras investiga si el excandidato presidencial, quien perdió las elecciones el domingo pasado en la segunda vuelta frente al presidente Lula da Silva, dejó el país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina.

La medida administrativa para cancelar ambos pasaportes se hizo efectiva tras vencerse a las 11 el plazo límite de 24 horas fijado por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien había ordenado la entrega de los documentos del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y la prohibición para que saliera del país.

Ante este escenario, la Policía Federal notificará formalmente al ministro Moraes sobre el incumplimiento de la orden judicial por parte del legislador. Paralelamente, fuentes de la corporación señalaron que no consta ningún registro formal de salida del país a nombre de Flavio Bolsonaro.

Consultadas por LA NACION, ni el equipo de comunicación del senador ni el del Partido Liberal (PL) se manifestaron sobre el tema.

Según el diario O Globo, la Policía Federal verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño, después de que el sitio Infobae informara que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina esta madrugada para volar hacia Estados Unidos.

Por su parte, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, desmintió que el excandidato haya salido del país. “Eso no sucedió”, dijo al medio Metrópoles .

Un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. aterrizó anoche en Puerto Iguazú a las 23.45 proveniente del aeroparque metropolitano de Buenos Aires. Tenía prevista su salida a las 2 de la madrugada con destino al aeropuerto de Opa Locka en Miami con cuatro pasajeros. Pero la partida no se concretó porque faltaba uno de ellos, según señalaron a LA NACION fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al tanto de los movimientos del aeropuerto de Misiones.

El avión permanece en Puerto Iguazú, según informó la Policía de Misiones. Sus pilotos son de nacionalidad argentina.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, dijeron a LA NACION que no tienen registros de que Bolsonaro haya ingresado al país. De la fuerza dependen la PSA, Gendarmería y la Policía Federal.

Este martes, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó a través de un comunicado que no registró “ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”.

En relación al avión de Baires Fly en Puerto Iguazú, señaló que “las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”. “Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro ”, agregó el texto.

Baires Fly es una empresa argentina de aviación privada y comercial que opera desde el hangar 5 de Aeroparque. Fue creada en 1996.

El diario local Misiones Online señaló, citando fuentes del Aeropuerto Internacional Mayor Carlos Eduardo Krause de Puerto Iguazú, que la “aeronave privada que arribó procedente de la Ciudad de Buenos Aires con plan de vuelo rumbo a Miami permanece demorada en pista luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le denegara el permiso de despegue ”.

Esa negativa a despegar “generó una fuerte discusión entre el piloto al mando del vuelo y los funcionarios locales del organismo regulador, quienes mantuvieron firme la orden de no liberar pista hasta tanto no se subsanen los requisitos formales y normativos exigidos para el trayecto internacional”, dice el sitio.

Mientras tanto, O Globo informó que el lunes alrededor de las 20, “un convoy salió de la residencia de Flavio Bolsonaro en Lago Sul, Brasilia”, pero se desconoce quiénes viajaban adentro. El medio se acercó a la vivienda este martes, pero no pudo confirmar si el excandidato estaba allí. Según el sitio, tanto aliados como abogados han intentado contactar al senador del PL, sin éxito.

Una de las versiones que circulaba este martes indicaba que el excandidato pudo haber cruzado caminando, con su documento de identidad. La Dirección de Migraciones de Brasil no controla las salidas en el puente Tancredo Neves, que conecta la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con la argentina Puerto Iguazú.

El puesto de Migraciones está en la cabecera brasileña del puente, pero para favorecer el tránsito vecinal fronterizo, Brasil deja librado a cada ciudadano que baje del auto y registre su salida si es que sale por varios días a la Argentina o a otro destino, por lo que es un control fácil de obviar. Sin embargo, del otro lado del puente, en la cabecera argentina, los controles sí son estrictos y suelen generar interminables colas y horas de demora en épocas de temporada alta.

Este lunes, horas después de perder en el balotaje, Flavio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país por una causa judicial en su contra.

De hecho, Flavio recibió la notificación judicial en plena vía pública cuando salía de visitar en Brasilia a su padre. La medida fue ordenada en una decisión reservada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Fui intimado [por la policía] a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador en un video, quien denunció un intento de intimidación.

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“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

Según el senador, la decisión de retenerle el pasaporte fue firmada el domingo a la noche -tras su derrota electoral- y se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flavio debía salir del país en caso de que perdiese la elección.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó.

El viernes último, Eduardo Bolsonaro -quien tiene una orden de captura en Brasil- defendió en una entrevista que Flavio abandonara el país en caso de perder. “Si mi hermano no gana, estoy a favor de que salga del país, por supuesto”, afirmó. En la misma entrevista, sostuvo que, ante una derrota, su hermano debía impugnar el resultado electoral.

Este martes, Eduardo Bolsonaro se burló de las versiones de una huida de su hermano. “Sí. Y es Elon Musk quien está enviando un cohete”, respondió al sitio UOL, consultado sobre el tema.

Según O Globo, “ la posibilidad de que el senador se trasladara a Estados Unidos era una de las especulaciones que más se escuchaban desde la noche del domingo”. El temor en el bolsonarismo era que fuera detenido una vez que pierda sus fueros por ser senador por lo que ellos interpretan como una persecución del gobierno y del juez De Moraes.

Flavio Bolsonaro es investigado en dos causas que tramitan en el STF. La primera, a cargo de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando los investigadores encontraron referencias a Flavio, que tiene fueros.

Según CNN Brasil, que accedió a la decisión reservada, la orden del lunes se dictó en esa causa.

La segunda causa, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro . La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

Jair Bolsonaro se fue a Estados Unidos después de su derrota electoral en 2022 frente a Lula da Silva, un resultado que nunca aceptó. El expresidente dejó su país dos días antes de dejar su cargo –y perder los fueros- y se instaló en Orlando por tres meses antes de regresar a Brasil a fines de marzo siguiente. El 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción del mandatario de izquierda, partidarios bolsonaristas protagonizaron un asalto a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia .

Mientras tanto, el juez del STF Flavio Dino ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña de Bolsonaro y una posible manipulación de algoritmos en redes sociales durante las elecciones.

Dino solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales. La Constitución de Brasil prohíbe a los partidos políticos recibir “recursos financieros de entidades o gobiernos extranjeros”.

Para el ministro, los hechos bajo sospecha “apuntan a una intensificación de los indicios de injerencia extranjera en el proceso electoral”.

Fuente: La Nación