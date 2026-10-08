La Policía de Villa Gesell suma tres nuevos patrulleros para reforzar la prevención

ZONALES





La Policía de Villa Gesell incorporó tres nuevos patrulleros que desde este jueves comenzaron a prestar servicio en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y seguridad en los barrios.





Se trata de tres camionetas Toyota Hilux entregadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que fueron distribuidas entre las dependencias policiales 1ª, 2ª y 4ª.





Según se informó, los móviles fueron gestionados por el intendente Gustavo Barrera ante el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y sumar recursos para los recorridos preventivos.





La incorporación de las unidades permitirá ampliar la cantidad de móviles disponibles en las calles y mejorar la capacidad de respuesta de las distintas dependencias ante las situaciones que puedan presentarse.





Los tres patrulleros ya fueron asignados a sus respectivas comisarías y se incorporan desde hoy a las tareas de prevención en diferentes sectores de Villa Gesell.