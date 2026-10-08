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La Policía de Villa Gesell suma tres nuevos patrulleros para reforzar la prevención

Gastón Scigliano octubre 08, 2026


La Policía de Villa Gesell incorporó tres nuevos patrulleros que desde este jueves comenzaron a prestar servicio en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y seguridad en los barrios.


Se trata de tres camionetas Toyota Hilux entregadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que fueron distribuidas entre las dependencias policiales 1ª, 2ª y 4ª.


Según se informó, los móviles fueron gestionados por el intendente Gustavo Barrera ante el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y sumar recursos para los recorridos preventivos.


La incorporación de las unidades permitirá ampliar la cantidad de móviles disponibles en las calles y mejorar la capacidad de respuesta de las distintas dependencias ante las situaciones que puedan presentarse.


Los tres patrulleros ya fueron asignados a sus respectivas comisarías y se incorporan desde hoy a las tareas de prevención en diferentes sectores de Villa Gesell.


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