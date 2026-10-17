La Plata: violento asalto en la casa de un pediatra a metros de la Gobernación

Al menos cuatro delincuentes asaltaron la casa de un pediatra - que también funciona como consultorio- en pleno centro de la ciudad de La Plata y mantuvieron maniatadas durante casi dos horas a varias víctimas, entre ellas una niña de 10 años. El violento episodio ocurrió a plena luz del día, a sólo dos cuadras de la sede de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Según información de medios platenses, el hecho tuvo lugar a las 13 horas de este viernes en un inmueble de calle 4 entre 51 y 53, donde funciona el consultorio del médico. El lugar se encuentra cerca también del Ministerio de Seguridad provincial y frente a la sede de Gimnasia y Esgrima La Plata .

Entre las víctimas del robo estuvieron el propio pediatra, su madre de 84 años y una paciente que había llegado al consultorio junto a su hija de 10 años. Ninguna de ellas sufrió agresiones físicas, aunque atravesaron una situación de fuerte angustia durante las dos horas de cautiverio.

Según el diario El Día , y en base a lo que pudo reconstruirse a partir del procedimiento policial, todo comenzó cuando la madre del médico escuchó el timbre y se acercó a abrir la puerta . En ese momento, uno de los delincuentes la tomó del rostro, le tapó la boca e ingresó por la fuerza junto con otros dos sujetos.

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes llevaron a la mujer y a su hijo al primer piso de la propiedad, donde los ataron de manos y pies con elementos que encontraron en la habitación mientras les exigían dinero y objetos de valor. Uno de los ladrones quedó vigilando a los rehenes mientras otro recorría los ambientes en busca de pertenencias.

La secuencia se agravó cuando, en medio del robo, llegó una paciente con un turno acordado con el pediatra. Un hombre la recibió y le dijo que debía esperar afuera porque el médico estaba demorado, y simuló una conversación telefónica antes de hacerla ingresar junto a su hija . Ambas fueron conducidas luego al primer piso, a la misma habitación donde permanecían cautivos el médico y su madre, y también quedaron reducidas.

Los delincuentes permanecieron alrededor de dos horas dentro de la vivienda antes de escapar. Antes de retirarse, intentaron obligar a las víctimas a realizar transferencias desde sus cuentas bancarias, aunque en principio no lograron concretarlas, de acuerdo con la reconstrucción del hecho.

Tras la partida de los asaltantes, las víctimas permanecieron atadas durante unos minutos hasta que el pediatra logró liberarse y pudo ayudar a su madre y a la paciente. La mujer que había llegado con su hija no pudo precisar si también la robaron.

Allegados al pediatra indicaron a El Día que los delincuentes desvalijaron la vivienda y que, pese a que las víctimas no fueron golpeadas, vivieron momentos de enorme angustia. La situación resultó especialmente traumática para la niña de 10 años, que permaneció en la habitación mientras lloraba de miedo durante todo el cautiverio.

La investigación busca ahora establecer cómo ingresaron y escaparon los sospechosos del inmueble, además de determinar si contaban con información previa sobre los movimientos del consultorio y de sus ocupantes.

Fuente: Infobae