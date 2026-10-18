La llamada “ruta de la muerte” sumó dos nuevas víctimas fatales y dos heridos de gravedad, tras el vuelco de una camioneta

La Ruta Nacional 34 conocida como la "ruta de la muerte" volvió a sumar víctimas fatales este sábado. Una camioneta Ford Ranger XL perdió el control y terminó volcada sobre la banquina. Una pareja murió en el acto y pudieron rescatar a dos personas más, aunque su estado es de gravedad. Ocurrió muy cerca a la localidad de Rafaela, en Santa Fe.

Fuentes policiales confirmaron que el incidente vial se produjo alrededor de las 11.30, cuando una Ford Ranger XL 4x2 de color gris y doble cabina que venía a alta velocidad se descontroló y volcó cuando circulaba por el acceso Norte a Rafaela, a la altura del kilómetro 242, en la cabecera del departamento Castellanos, a 98 kilómetros hacia el oeste de la capital provincial.

Tras el accidente, acudió al lugar una dotación de la Dirección General de Bomberos, Cuartel Zona Norte de Rafaela, y el panorama que encontraron fue muy preocupante.

Dentro de la cabina totalmente destrozada, había tres cuerpos, el del conductor que estaba muerto en el lugar, y dos personas (otro hombre y una mujer), quienes iban en el asiento trasero. Y a varios metros de la camioneta encontraron el cuerpo de una mujer que había sido despedida del vehículo por el fuerte impacto , en una zanja cercano a la banquina. También estaba muerta.

Según confirmó el diario El Litoral , la camioneta circulaba en sentido sur-norte y al llegar al tramo de Rafaela donde el trazado se reduce de dos carriles a uno y empalma con la ruta que tiene doble sentido, el conductor no pudo aminorar la marcha, terminó perdiendo el control y volcando al costado de la ruta, hacia el sector derecho de la misma.

Los investigadores informaron que los ocupantes de la camioneta vivían en Ituzaingó, en el conurbano bonaerense. Y que en el vehículo viajaban dos parejas. El conductor de 70 años y su acompañante murieron en el lugar, y que la otra pareja fue trasladada de urgencia hacia el Hospital “Jaime Ferré” de Rafaela. Llegaron en grave estado y su estado de salud actual es "reservado".

Los bomberos confirmaron al medio local, que debido al estado en que estaba la camioneta, tuvieron que utilizar equipos hidráulicos para poder arrancar las puertas de la Ranger y rescatar a la pareja que se encontraba con vida en el asiento trasero.

En el operativo de rescate también participaron efectivos de Gendarmería, personal de la Comisaría 14 y del Departamento Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela.

Fuente: Clarín