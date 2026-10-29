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La justicia federal le ordenó al gobierno que preserve las imágenes de la salida del país de Flávio Bolsonaro

Redacción CNM octubre 29, 2026

La jueza federal María Eugenia Capuchetti le ordenó a distintos organismos del gobierno nacional de Javier Milei que preserve todas las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron al ex candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro en su ingreso al país antes de partir a los Estados Unidos.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la magistrada le hizo ese requerimiento a Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a Gendarmería Nacional. Se trata de los organismos que cumplen funciones en migraciones, el aeropuerto de Puerto Iguazú, la Aduana y el punto internacional Tancredo Neves.

Se trata de una medida previa, entre otras como pedidos de informes, que la jueza dispuso a pedido de la fiscal Paloma Ochoa para analizar si abren una causa en la que se investigue si hubo algún tipo de ayuda irregular del gobierno de Milei para ayudar a Bolsonaro a escapar de Brasil de donde tenía una prohibición de salida ordenada por la justicia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín


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