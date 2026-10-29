La justicia federal le ordenó al gobierno que preserve las imágenes de la salida del país de Flávio Bolsonaro

La jueza federal María Eugenia Capuchetti le ordenó a distintos organismos del gobierno nacional de Javier Milei que preserve todas las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron al ex candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro en su ingreso al país antes de partir a los Estados Unidos.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la magistrada le hizo ese requerimiento a Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a Gendarmería Nacional. Se trata de los organismos que cumplen funciones en migraciones, el aeropuerto de Puerto Iguazú, la Aduana y el punto internacional Tancredo Neves.

Se trata de una medida previa, entre otras como pedidos de informes, que la jueza dispuso a pedido de la fiscal Paloma Ochoa para analizar si abren una causa en la que se investigue si hubo algún tipo de ayuda irregular del gobierno de Milei para ayudar a Bolsonaro a escapar de Brasil de donde tenía una prohibición de salida ordenada por la justicia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín