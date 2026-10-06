“La guerra del chivo”: un municipio de San Luis compró en Córdoba la carne para su festival y generó una fuerte polémica

La Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos , que desde 2004 se lleva adelante en la ciudad puntana de Carpintería , quedó envuelta en medio de una polémica luego de que las autoridades municipales decidieran comprar en Córdoba el principal material para el evento: los chivitos que echa a la parrilla.

La medida generó la reacción de la Asociación Turística, que consideró que la decisión va en contra del desarrollo local en "un contexto de crisis económica". El festival aún no se concretó, ya que está programado para este domingo 11 de octubre . Pero la fiesta del chivo ya se convirtió en la guerra del chivo .

El conflicto estalló cuando salió a la luz que el intendente Gastón Herrera optó por adquirir los animales que serán utilizados para "uno de los principales eventos gastronómicos y turísticos de la localidad" en Quilino, un pueblo cordobés ubicado a más de 300 kilómetros de allí .

La novedad generó un fuerte malestar entre referentes de los distintos sectores que participan de la Fiesta Nacional en Carpintería, una localidad de 4.100 habitantes localizada a 160 km de la ciudad de San Luis. A través de la Asociación Turística local, señalaron que es "indispensable" que un encuentro "de semejante envergadura, identidad cultural y proyección turística actúe como un motor dinamizador del desarrollo local y provincial".

El intendente Herrera se excusó en que en la provincia vecina consiguió "un precio más conveniente" y que fue la secretaria de Gobierno, Verónica Sacaba , quien viajó y concretó la operación. Según explicó, la reducción de gastos permitió que el valor de la entrada a la fiesta se mantenga en $40.000 .

El precio incluye porción de chivo con ensalada, cubiertos, derecho de silla y espectáculo todo el día, detallaron desde la organización.

"Al igual que el año pasado, vamos a ofrecer porciones abundantes , preparadas por nuestro experimentado equipo de asadores y una destacada grilla de artistas que nos acompañarán durante toda la jornada", agregó la Municipalidad en sus redes sociales.

Las autoridades de Carpintería mostraron una foto del local en el que adquirieron la carne para el festival. "Cabritos Quilino" , reza el cartel del comercio. Quilino se encuentra a 150 km de Córdoba capital, tiene 6.500 habitantes y promete el mejor cabrito cordobés. De hecho, es sede del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía.

Desde la Asociación Turística de Carpintería, sin embargo, cuestionaron que el criterio de compra se hubiera basado únicamente en el precio, sin contemplar el impacto que la disposición tiene para los productores locales y provinciales.

A través de un comunicado, la entidad expresó su " profundo repudio y malestar institucional ante la reciente decisión adoptada por el municipio ". En esa línea, señalaron que "la compra masiva de los chivitos fuera de la jurisdicción priva a los productores caprinos de un ingreso crucial y de un respaldo institucional indispensable".

"​Nuestra festividad insignia no solo debe ser un espacio de encuentro y celebración de nuestras raíces, sino también una herramienta directa para sostener, visibilizar y fortalecer el trabajo y esfuerzo diario de las familias productoras de la provincia", agregaron.

Sobre el final del texto, instaron a las autoridades e instituciones responsables "a revisar las prioridades y criterios de adquisición en futuras ediciones , garantizando que los recursos generados e invertidos permanezcan y beneficien en primer término a la producción regional de San Luis".

Fuente: Clarín