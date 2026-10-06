La desgarradora despedida de la mamá del bebé de 10 días que murió en un accidente: "Estoy destruida"

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Yazmin Jaimon, mamá de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió tras un accidente en Punta Lara, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales para despedir a su hijo.

“Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente. Tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida”, expresó la mujer al recordar al pequeño.

En otra publicación, Yazmin recordó el vínculo con su hijo y manifestó todo el amor que sentía por él: “Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.

El accidente ocurrió cuando una Ford EcoSport chocó desde atrás a una Fiat Fiorino en la que viajaban Tadeo, sus padres y su hermana de 3 años.

Como consecuencia del impacto, el bebé sufrió graves heridas y murió. Su hermana también fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata.

El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Quedó demorado e imputado por homicidio culposo.

La causa está a cargo de la UFI N° 10 de La Plata. Por el momento, la Justicia investiga las circunstancias del choque y todavía no estableció oficialmente la maniobra ni la velocidad de los vehículos.