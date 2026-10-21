"La crueldad no es un mérito": Fernando Espinoza cruzó a Javier Milei luego de que el Presidente cuestionara a quienes no llegan a fin de mes

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Luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en su discurso en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén, donde cuestionó a las argentinas y argentinos por no llegar a fin de mes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, salió a responderle: "Está claro que usted tuvo todo servido siempre".