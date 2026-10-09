La caída de ingresos que sufren los gobernadores condiciona la negociación con Milei

CÓRDOBA.- La negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada tiene un condicionante que atraviesa a las distintas administraciones, más allá de sus alineamientos políticos: el margen fiscal se achicó . Después de casi tres años de ajuste, todos los distritos llegan a la discusión con una menor disponibilidad de recursos en términos reales y resultados financieros deteriorados en comparación al 2025.

LA NACION cruzó datos de informes elaborados por el Iaraf, la Fundación Libertad y Politikon Chaco. Apuntan a distintas variables, pero el diagnóstico final es coincidente: sigue la presión sobre las finanzas provinciales y no todos los distritos están afectados por igual.

Fundación Libertad señala que, mientras entre 2023 y 2025 el gasto primario nacional cayó 27,8% en términos reales, el de las provincias se redujo 10,6%. En ese mismo período, los ingresos nacionales retrocedieron 5,5% en términos reales, frente a una caída de 11,2% de los provinciales. En términos de PBI, los recursos de las provincias pasaron de 16,8% del PBI en 2023 a 15,4% en 2025, una baja de 1,4 puntos porcentuales; a nivel nacional la reducción fue de 0,3 puntos (de 14,5% a 14,2%).

La contracción del gasto permitió a Nación pasar de un déficit primario cercano al 3% del PBI en 2023 a un superávit superior al 1% en 2024 y 2025. Con un ajuste más moderado del gasto y una caída proporcionalmente mayor de ingresos, el año pasado el gasto primario provincial equivalió al 15,5% del PBI, frente a ingresos por 15,4%.

El reporte de Fundación Libertad advierte que las realidades varían de manera significativa según la jurisdicción, tanto por su estructura económica como por su dependencia de los recursos nacionales y las responsabilidades que deben financiar. En Formosa, por ejemplo, su gasto primario equivale al 50% de su PBG, mientras que en CABA es 9%. El promedio para todos los distritos es 22%.

Un caso particular es Neuquén, la única de las 24 jurisdicciones que aumentó sus ingresos en términos reales entre 2023 y 2025 . Los números muestran el efecto de Vaca Muerta. En el extremo opuesto, La Rioja s ufrió una caída real del 24% de sus ingresos y del 22% de sus gastos primarios.

La evolución de los recursos propios suma otra señal de presión. Según el Iaraf, esa recaudación consolidada entre enero y agosto cayó 3,2% en términos reales respecto del mismo período de 2025. La comparación con 2023 muestra un retroceso más profundo: 9,4%. Si se excluye CABA, la baja es de 5,3%.

En la comparación con 2023, 19 de las 24 jurisdicciones recaudaron menos en términos reales. Las mayores caídas correspondieron a Misiones (baja de 31,1%); Chaco (21,8%), y Formosa (20,9%). En el otro extremo, las que más aumentaron sus ingresos tributarios son Córdoba, con una mejora de 2,7%; Río Negro, con 22,2%, y Neuquén, con 24,5%.

La disparidad importa porque los recursos propios son una de las herramientas con las que los gobiernos provinciales pueden amortiguar las variaciones de las transferencias nacionales .

Con la lupa sobre los datos del primer semestre de este año, Politikon Chaco registra una caída real interanual de 0,5% en los ingresos totales mientras que el gasto total se mantuvo prácticamente estable ( el primario, que excluye los intereses de la deuda, bajó 0,2%).

En esa línea, el resultado fiscal perdió fortaleza. El superávit primario consolidado equivale a 2,2% de los ingresos totales, frente a 2,5% en el mismo período de 2025. El superávit financiero, que incluye el pago de intereses, fue de 0,2% de los ingresos contra 0,8% de un año atrás.

De las 21 jurisdicciones consideradas por la consultora -La Pampa, San Luis y Santiago del Estero no cuentan con información disponible-, 15 cerraron el semestre con superávit primario . Los mejores resultados en relación con los ingresos fueron para CABA (12,6%); Jujuy (12,2%) y Mendoza (11,4%). Los superávits más estrechos fueron para Corrientes, con 1,5%, y Misiones, con 0,2%. Las seis restantes tuvieron déficit primario . Tierra del Fuego mostró el desequilibrio más pronunciado, equivalente a 21,9% de sus ingresos, seguida por Santa Fe, con 11,3%.

El resultado financiero -después de intereses- fue positivo en 14 jurisdicciones; CABA, Jujuy y Mendoza volvieron a ubicarse entre las de mejor desempeño; Misiones quedó en equilibrio financiero, mientras que Tierra del Fuego registró un déficit equivalente a 23,1% de sus ingresos; Santa Fe, de 12,5%, y Santa Cruz, de 10,2%.

Los datos económico-financieros revelan por qué los gobernadores no logran una posición homogénea en la mayoría de los temas.

Por ejemplo, Chaco, gobernada por el radical aliado libertario Leandro Zdero, está entre las que más redujeron su recaudación propia respecto de 2023, con una caída real de 21,8% según Iaraf. El distrito tiene asistencia financiera casi permanente de Nación. Politikon Chaco registra que, en el primer semestre, pasó de un déficit primario de 3,8% de sus ingresos en igual período de 2025 a un superávit de 7,2%.

En Misiones la recaudación propia acumulada hasta agosto cayó 31,1% respecto de 2023 y, según Politikon, el superávit primario del primer semestre de 2026 quedó reducido a 0,2% de los ingresos. El equilibrio financiero fue nulo.

Córdoba, por su parte, registró una mejora de 0,3% interanual de sus ingresos totales en el primer semestre aunque aumentó el gasto total 3,4%. Su superávit primario equivalió a 5,4% de los ingresos, por debajo del 8,5% registrado en el mismo período del año anterior. Si bien conserva un resultado positivo, no es inmune a las presiones fiscales.

En estas negociaciones individuales con foco en la reforma electoral, el jefe de Gabinete Diego Santilli cerró la semana con reuniones con el tucumano Osvaldo Jaldo y el correntino Juan Pablo Valdés.

Fuente: La Nación