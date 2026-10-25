La agenda de Milei esta semana: recibe a un príncipe, viaja a Catamarca e inaugurará el auditorio de una iglesia evangélica en Neuquén

Esta semana, Javier Milei encabezará una variada agenda oficial que incluirá recepciones diplomáticas, reuniones de Gabinete, un viaje clave a la provincia de Catamarca por proyectos de inversión minera y una visita de carácter religioso en la provincia de Neuquén . De forma paralela, sus ministros mantendrán actividades vinculadas con la atracción de inversiones, reformas laborales y eventos de seguridad e industria.

Las actividades oficiales comenzarán el lunes a las 09.45, cuando el Presidente reciba en la Casa Rosada a Frey John Dunlap , príncipe de Malta . Apenas pocos minutos después, a las 10:00, Milei encabezará la reunión de Gabinete , en un marco atravesado por algunas batallas que el oficialismo hoy libra en el Congreso, como la Ley Malvinas y el Presupuesto 2027 . A la distancia asoma la idea de eliminar o suspender las PASO.

Ya el día martes a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier , brindará su conferencia de prensa diaria desde la Casa Rosada y por la tarde, a las 17, Milei viajará hacia la provincia de Catamarca para iniciar su itinerario en el interior.

El miércoles a las 11 de la mañana, el Presidente participará de la inauguración de las n uevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto , en el marco de la expansión del Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca. Estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo

Finalmente, las actividades semanales del jefe de Estado concluirán el sábado con su traslado a la provincia de Neuquén , donde participará de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica “ Jesús es Rey ”, dirigida por el pastor Hugo Márquez , padre de la senadora nacional Nadia Judith Márquez , quien integra la bancada libertaria.

Mientras el jefe de Estado concentra su atención en las reuniones bilaterales y sus viajes a las provincias, varios de sus ministros y colaboradores cercanos encabezarán otros compromisos.

El miércoles a las 9, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger , dará una exposición sobre “ Reforma laboral y Fondo de Asistencia Laboral” en el Salón de Actos del Banco Nación .

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , encabezará tres actividades de gestión. El miércoles, a las 10, asistirá a la puesta en servicio operativo de las aeronaves PA-72 y PA-80 de la Prefectura Naval Argentina en el Aeropuerto de San Fernando. Al día siguiente, a las 09, participará del XXXII Seminario de Frontera y Seguridad Pública de la Gendarmería Nacional, y finalmente, el viernes a las 10, presidirá el Acto Central de la Policía Federal Argentina en la Escuela de Cadetes “Comisario General Juan Ángel Pirker”.

Durante la mañana del jueves, una comitiva integrada por Karina Milei , Diego Santilli y Luis Caputo estará en la Estación Fluvial de Rosario (Santa Fe) para participar de las Rondas de Negocios RIGI . El encuentro reunirá a grandes empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales con el objetivo de fomentar inversiones y fortalecer la industria nacional.

Por último, el jueves a las 18, el ministro de Salud, Mario Lugones , disertará en el V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina ( COSSPRA ) en Puerto Iguazú .

Fuente: Clarín