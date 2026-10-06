Juanma, argentino en Suiza: “Alguien sin experiencia gana un sueldo de 3600 francos suizos y el alquiler cuesta 1600″

Vivir en Suiza implica afrontar un costo de vida elevado . Juanma , un argentino que vive en Lucerna , contó cómo es su experiencia en el país europeo y detalló algunos de sus ingresos y principales gastos mensuales.

Durante una recorrida por la ciudad, explicó que una persona que llega a Suiza sin experiencia laboral y sin dominar ninguno de los idiomas que se hablan en el país puede aspirar a un sueldo de alrededor de 3600 francos suizos brutos , que equivalen a 4334 dólares norteamericanos .

“ Lo más bajo, vamos a decir una persona que no habla ninguno de los idiomas del país, que no tenga experiencia en ningún área y quiera tener como su primer trabajo, lo más esperable son unos 3600 francos suizos ”, explicó para el canal de Youtube LatinVM .

Según detalló, de ese monto quedan aproximadamente 3100 francos después de los descuentos iniciales. Luego, al contemplar el seguro médico, el ingreso disponible se reduce a unos 2800 francos .

“ Eso es lo que te va a caer en mano después de simplemente pagar el seguro médico y los impuestos de mínima ”, señaló.

Juanma explicó que existen distintos trabajos a los que puede acceder una persona sin experiencia y sin dominar los idiomas locales. Entre los ejemplos mencionó tareas como lavacopas, limpieza y construcción . También aclaró que hay trabajadores que llevan muchos años en el país y que incluso continúan sin hablar alemán.

En el otro extremo, destacó la situación de quienes trabajan en sectores especializados. Según contó, en el área de tecnología es habitual encontrar personas muy preparadas y con mucha experiencia que pueden trabajar en Suiza sin hablar alemán.

“ En tecnología es muy común mucha gente que está súper preparada en su ámbito, con un montón de experiencia y todo, viene a trabajar acá y no habla alemán ”, relató.

Uno de los principales gastos que detalló fue el alquiler. Juanma vive en un departamento de cuatro ambientes ubicado en un barrio residencial de Lucerna y paga 1600 francos suizos por mes .

Según explicó, ese valor equivale a casi 2000 dólares y resulta relativamente bajo para las características de la vivienda. “Es un precio barato para lo que tenés, es menos que la media de lo que sería lo normal pagar”, explicó.

Fuente: TN