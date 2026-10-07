Juan Manuel de Rosas compró una estancia en 1820: construyó un rancho de 140 toneladas y organizó a los Colorados del Monte

Antes de ser una de las figuras más poderosas de la Argentina, Juan Manuel de Rosas construyó parte de su influencia en la campaña bonaerense . Entre campos, ganado, cultivos y caballos, desarrolló una faceta de administrador rural que sería clave para su posterior ascenso político.

Uno de los lugares más importantes de esa etapa fue Los Cerrillos , una estancia ubicada en las cercanías de San Miguel del Monte , en una zona que durante las primeras décadas del siglo XIX formaba parte de la frontera bonaerense.

Rosas adquirió esas tierras en 1820 , junto con Juan Nepomuceno Terrero y los hermanos Luis y Manuel Dorrego. Con el tiempo, el establecimiento se convirtió una importante estructura productiva y también una fuerza militar .

Durante las primeras décadas del siglo XIX, las estancias eran fundamentales para la economía de Buenos Aires. La ganadería permitía obtener carne, cuero y grasa , mientras que la agricultura comenzaba a ganar cada vez más espacio en la campaña.

En Los Cerrillos, Rosas implementó una administración rigurosa . Organizaba el trabajo de los peones, supervisaba los cultivos y establecía reglas para el cuidado de los animales y las herramientas.

Uno de los datos que más llama la atención es que en la estancia llegaron a funcionar 60 arados de manera simultánea , una cifra importante para una época en la que las tareas del campo dependían principalmente de la fuerza humana y animal. La estancia contaba con:

La importancia de Los Cerrillos quedó todavía más clara durante la crisis política de 1820 . Rosas reunió y armó a más de 100 hombres vinculados con sus establecimientos rurales para colaborar con las autoridades de Buenos Aires.

Así surgió la fuerza conocida como Colorados del Monte , cuyo nombre estaba relacionado con el color de sus uniformes. El grupo estaba integrado por hombres que conocían las tareas rurales y que podían movilizarse rápidamente a caballo .

Se trató de una de las construcciones vinculadas a la vida rural de Rosas , construida con técnicas tradicionales de la campaña bonaerense.

Sus paredes estaban hechas de barro y paja y tenían aproximadamente 45 centímetros de espesor . El rancho contaba con:

En 1987, el rancho fue donado a San Miguel del Monte , pero el traslado representaba un enorme desafío: la construcción debía recorrer unos 60 kilómetros . Sin embargo, desarmarlo podía provocar daños irreparables.

El edificio fue levantado y colocado sobre una plataforma especialmente preparada para el traslado, que contaba con alrededor de 120 ruedas hidráulicas . El peso de la construcción rondaba las 140 toneladas y finalmente llegó a San Miguel del Monte, donde actualmente forma parte del patrimonio histórico de la localidad.

Fuente: TN