Juan Evaristo Valls Boix, filósofo español de 36 años: “No perder lo bailado también es una forma de vivir”

En una sociedad en la que estar ocupado parece ser sinónimo de éxito, frenar puede generar culpa. Entre el trabajo, las obligaciones y la presión por aprovechar cada momento, descansar sin hacer nada productivo se vuelve, para muchas personas, un desafío .

Frente a esa lógica, el filósofo español Juan Evaristo Valls Boix propone reivindicar el derecho a perderse cosas . En su libro JOMO. El gusto de perder , plantea que no hace falta participar de todos los planes ni perseguir cada oportunidad para tener una vida plena.

El concepto de JOMO viene de la expresión inglesa Joy of Missing Out , que puede traducirse como el placer de perderse algo . Es la contracara del FOMO ( Fear of Missing Out ), el miedo a quedar afuera de experiencias , encuentros o acontecimientos que otros sí disfrutan.

Mientras el FOMO genera la sensación de que siempre hay algo mejor por hacer, el JOMO propone disfrutar de las decisiones que tomamos, incluso cuando implican decir que no . Elegir quedarse en casa, descansar o dedicar tiempo a una actividad tranquila también puede ser una forma de bienestar.

En su reflexión, Valls Boix cuestiona una cultura que vincula el éxito con la productividad constante y la acumulación de experiencias . Desde esa perspectiva, llenar la agenda no necesariamente significa aprovechar el tiempo: también puede impedirnos disfrutar de lo que tenemos cerca.

Para el filósofo, el problema no se resuelve simplemente reemplazando una actividad por otra o convirtiendo el descanso en una nueva obligación. Incluso las propuestas de bienestar pueden transformarse en productos que prometen mejorar la vida a cambio de consumir más.

La clave está en reconocer qué necesitamos y cuánto espacio dejamos para disfrutar del presente. Eso implica prestar atención al cansancio, a los vínculos y a las actividades que realmente nos hacen bien, sin medir cada experiencia por su utilidad.

Valls Boix también sostiene que el descanso no debería depender exclusivamente de las posibilidades económicas de cada persona. Tener tiempo libre, cuidar de uno mismo y disfrutar de momentos sin exigencias son cuestiones que atraviesan la vida social. Su propuesta no consiste en abandonar las responsabilidades , sino en dejar de considerar que cada minuto debe servir para producir, progresar o alcanzar una meta.

En ese sentido, no perder lo bailado también significa valorar lo vivido sin convertirlo en una carrera por acumular experiencias . A veces, elegir un plan menos, bajar el ritmo o simplemente quedarse en casa puede ser una decisión consciente y no una oportunidad desperdiciada.

Fuente: TN