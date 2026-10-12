Jorge Macri evalúa no desdoblar la elección de la Ciudad en 2027 y votar en octubre

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, dijo este lunes que todavía no tiene confirmada la fecha para las elecciones en la Ciudad de 2027, aunque deslizó que podría ser "al mismo tiempo" que las nacionales , el domingo 24 de octubre del próximo año.

"No está definido todavía, no lo sé. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. No lo sé todavía, pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo (2023) fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo. Hay que hablarlo con las otras fuerzas", expresó Macri por Radio Rivadavia.

Sobre la posibilidad de hacer una alianza con La Libertad Avanza (LLA) para competir juntos a nivel local , Macri apuntó que recién en marzo próximo se analizará la posibilidad de formar una única fuerza de cara a las elecciones.

"No está definido tampoco , el marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene. Es siempre un tema de conversación, pero falta todavía . Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraes mucho pensando en lo electoral, se te van los días", señaló.

Durante su reciente viaje con Javier Milei y gobernadores a París, Macri había admitido que podría llegar en 2027 a discutirse una alianza con LLA , pese a diferenciarse del Gobierno Nacional en el debate por las PASO , ya que dejó clara su postura de postergar el debate por la eliminación para los comicios de 2031.

"Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen" , apuntó.

A su vez, volvió a manifestarse en sintonía con el Gobierno Nacional por el trabajo en conjunto que se realiza en el Comando Unificado para el traslado de presos de la cárcel de Villa Devoto a Marcos Paz.

"Cumplimos con un compromiso histórico, desde que asumí tomé ese compromiso , se trabajó muy bien en equipo con el Gobierno Nacional. Ayer empezó el traslado a Marcos Paz, lo van haciendo con el ritmo que considera el Servicio Penitenciario. Se está trabajando de una manera profesional. Hubo voluntad política de parte del Gobierno Nacional , si no estas cosas nunca se logran llevar adelante, y decisión nuestra", remarcó.

Fuente: Clarín