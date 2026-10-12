Javier Milei defendió la gestión de Luis Caputo con una contundente frase y dijo que está “recontra” convencido de que va a ser reelecto

El presidente Javier Milei hizo una fuerte defensa de la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y negó que esté evaluando reemplazarlo. El Presidente definió la relación que lo une con el funcionario como "simbiótica" y aseguró que tienen una visión "perfectamente alineada" sobre la política económica del Gobierno.

El mandatario definió como "una pelotudez del tamaño de una casa" que se hable de una posible salida de Caputo del Gobierno. Y, en este punto, calificó como "una canallada, una traición a la patria" que se intente "limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI".

"Otra vez, Caputo está teniendo una reunión con Georgieva y le inventan esto, es ir contra los intereses del país", insistió en diálogo con radio Mitre, donde también enfatizó que en el Gobierno "nadie cuestiona" al ministro , quien este martes viajará a Tailandia para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En este sentido, agregó: "Yo fijo los lineamientos y pongo restricciones sobre qué herramientas no se pueden utilizar. Cuando se da cualquier situación, nosotros, que hablamos regularmente, siempre tenemos la visión perfectamente alineada".

"Empezaron a usar grupos de WhatsApp para hacer circular estas cosas. Cualquiera que vea mi relación con ‘Toto’ o las reuniones de gabinete… Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del Gobierno", añadió.

Milei también calificó la relación que lo une con Caputo como "simbiótica" y usó una escena del día a día de su Gabinete para sostener esa definición: "El equipo trabajaba en una medida y, como Toto tiene un mecanismo decisorio llano, las discusiones se someten al equipo. Toto pensaba de una manera, todo el equipo de otra y él trató de resolverlo con un ejemplo nuevo, pero el equipo seguía sin adherir al planteo. Entonces me llamaron y les dije: ‘Es muy fácil, se los voy a resolver con una metáfora’. Los chicos no lo podían creer porque era la misma que había usado Caputo. Nos dijeron que siempre hacíamos lo mismo".

El propio Caputo usó esta madrugada su cuenta de X para desmentir un posible paso al costado del Gobierno. "(...) Quedate tranquilo que no voy a renunciar, asi que aun tipos como vos van a poder vivir en un pais mejor", escribió el ministro en respuesta a un usuario que cuestionó con dureza e insultos su gestión.

Primera vez chiquilín, y quédate tranquilo que no voy a renunciar, asi que aun tipos como vos van a poder vivir en un pais mejor.

A un año para las elecciones presidenciales, el Presidente se mostró confiado en que ganará los comicios por un resultado similar al de los comicios legislativos del año pasado, cuando La Libertad Avanza se consolidó como la fuerza con mayor crecimiento en ambas cámaras del Congreso.

"Vamos a dar la pelea y creemos que vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar. Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos" , expresó en radio Mitre, donde además vaticinó que una victoria en las elecciones del próximo año le permitirá tener mayoría en la Cámara Baja y quedar a pocos senadores de lograr el quórum en el Senado.

Confiado en que va a ser reelecto, también afirmó que en el Gobierno ya están "diseñando todo lo que es 2027 en adelante".

Aunque Milei remarcó que no espera una corrida cambiaria para el año que viene, enfatizó que se preparó para enfrentarla. "Voy a tener los dólares que me entren por el comercio" y "los que me entren por el RIGI", puntualizó.

"Tengo 125.000 millones de dólares en la billetera para enfrentar una corrida" , sentenció el mandatario, quien agregó: "Hoy nos entran tantos dólares que nos generan un hedge natural para no necesitar tomar deuda afuera. Ingresan tantos dólares comerciales que los que no se pueden conseguir por el lado financiero nos están saliendo hasta por las orejas desde el lado real".

Para Milei, el Gobierno llegará a los comicios de 2027 mejor preparado que a los de medio término de 2025: "El año pasado pudimos juntar 70.000 millones de dólares nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. Llegamos con la lengua afuera".

"También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto. A mí me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por 70.000 millones de dólares y lo resolvimos. Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas", apuntó.

Fuente: Clarín