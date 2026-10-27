Indignación en Floresta: un policía mató de un disparo a una perra que se refugiaba en la comisaría y fue desvinculado

Un policía de la Ciudad fue desvinculado por matar de un tiro a un perro que dormía dentro de la Comisaría Comunal 10, en el barrio porteño de Floresta, donde los vecinos hicieron una protesta en la puerta de la seccional.

El hecho fue denunciado y dado a conocer a través de la página de Facebook “Mascotas Floresta” en el que expusieron que la perra "Manchita", que vivía en la calle y se resguardaba del frío desde hacía días en la Comisaría, murió tras ser baleada por un efectivo.

El acusado, identificado como Tomás Agustín Seco, le disparó porque el animal habría querido morderlo , explicaron fuentes de la investigación.

Este lunes por la tarde, un grupo de vecinos protestó en la puerta de la seccional para pedir explicaciones acerca de la situación, lugar en el que les informaron que el caso ya se encuentra judicializado y el implicado afronta las medidas correspondientes.

Fuentes policiales le dijeron a Clarín que ni bien se tomó conocimiento del hecho se dio intervención a la Fiscalía de turno.

Del mismo modo, la Oficina de Asuntos Internos abrió un sumario sobre el caso y se lo desvinculó de la fuerza de seguridad hasta que se resuelva su situación judicial.

Es decir, el acusado afronta dos causas por separado, una en la justicia y la otra en sumarios internos de la Policía que ya lo dejó fuera de la fuerza de seguridad de la Ciudad.

Además, se informó que mediante la Resolución 2026-626-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso a partir de este lunes 26 el cambio de situación de revista a Servicio Pasivo del Oficial en cuestión.

Fuente: Clarín