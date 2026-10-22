Incidentes en una comisaría del Microcentro: se pelearon los presos y hay un policía tomado de rehén

Una pelea entre personas detenidas en la comisaría vecinal 1-D de la Ciudad de Buenos Aires derivó en un operativo de emergencia, donde la policía porteña intenta poner orden en medio de amenazas de los reclusos, según fuentes policiales.

Luego, se supo que uno de los agentes quedó encerrado en la alcaidía junto a los revoltosos donde la trifulca generó algunos heridos y daños en la sede policial. Incluso, los presos se filmaron con un teléfono celular, con el policía junto a ellos, mientras miraban por televisión la cobertura del operativo por los incidentes en la comisaría.

Un equipo del SAME ingresó al edificio de Lavalle 451, donde también funciona la Alcaidía 1, sitio donde se encontraban alojados los reclusos que al parecer rechazan ser trasladados al nuevo penal de Marcos Paz.

Con el enorme portón de rejas cerrado y custodiado por agentes de la fuerza de seguridad, las fuentes explicaron que en el interior de la seccional se trabaja para resolver la situación con personal policial.

Y, aclararon que en ese marco "no hay peligro de fugas" desde la seccional ubicada a tan solo ocho cuadras de la Casa Rosada.

Los incidentes se produjeron alrededor de las 13:30 y escalaron en episodios de violencia por motivos que aún no fueron informados. Tras la llegada del equipo de médicos del SAME, poco después arribó al lugar un camión de bomberos de la ciudad y una brigada ingresó también a la comisaría.

Si bien los voceros evitaron confirmar si había al menos un celador policial tomado como rehén, un audio que puso al aire el canal A24 permitió escuchar una comunicación interna en la que el modulador advertía que en el primer piso del edificio, donde funciona la alcaidía, los reclusos mantenían "privados al personal" que había mencionado previamente, sin mayores precisiones.

Esa comunicación terminaba con la frase "silencio de radio" , razón por la cual hasta pasadas las 15:30 no se había difundido información oficial sobre qué ocurría en el interior de la comisaría.

En medio comenzaron a circular en grupos de whatsapp y algunas redes sociales imágenes de video que los mismos presos habían logrado tomar con un teléfono celular para mostrar su situación e incluso mostraron en tono jocoso la cobertura que hacían los medios sobre su revuelta, con filmaciones sobre la pantalla de un canal de noticias del televisor que tienen en su celda.

En ese marco, se pudo ver a un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con su uniforme sentado en uno de los camastros de la alcaidía del primero piso junto a los reclusos.

La comisaría se encuentra ubicada en la semipeatonal Lavalle, entre las calles San Martín y Reconquista, en el barrio porteño de San Nicolás, en el corazón del microcentro, una zona donde hay varios bancos, comercios, restaurantes y algunas radios.

La sede policial funciona también en época de verano como uno de los refugios climáticos de la ciudad de Buenos Aires, donde ante las últimas olas de calor los vecinos podían ingresar a su enorme hall de entrada para refrescarse con el aire acondicionado.

El gran operativo desplegado conmocionó el panorama habitual de la zona dado que si bien es una de las más transitadas de la ciudad por locales y turistas, la movilizaciones de la autobomba, las ambulancias del SAME y el ir y venir de equipos policiales había llenado de intriga a vecinos y curiosos.

Fuente: Clarín