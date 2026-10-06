Iair Horn: “Lo peor fue el terror psicológico constante, decían que nos iban a matar a mi hermano o a mí, o a poner una bomba en el túnel”

Iair Horn (46 años) habla pausado e intenta explicar el horror en primera persona tras sobrevivir 498 días en los túneles de Gaza luego de haber sido secuestrado con su hermano por parte del grupo terrorista Hamas. Pero asegura que su cautiverio no terminó cuando fue atendido en un hospital en Israel sino recién 8 meses después cuando finalmente fue liberado su hermano menor, Eitan. "Para mí 7 de octubre es todo el año aunque esta semana es peor", reconoce.

-En el conversatorio explicaste que tenés una tarea de vocero de todo lo que sucedió ¿Te sorprende tener que dar explicaciones tras el horror vivido?

-Tengo una historia para contar, es parte de mi responsabilidad como ser humano, judío, educador o por cómo fui educado también. No me interesa juzgar a quien reniega o niega lo que pasó. Cuento mi verdad y la pongo arriba de la mesa para que quien la reciba haga su propia cuenta.

-¿Qué fue lo peor que viste durante tu cautiverio? ¿Presenciaste alguna ejecución?

-No me tocó ver ejecuciones en vivo ni violencia física en las celdas donde nos fueron pasando. La vez que no entendí lo que estaba pasando fue cuando me ofrecieron raparme la cabeza con una navaja: mientras el tipo se divertía, no me sacaba solo el pelo sino que me iba cortando de a poco toda la cabeza. Hubo algunos momentos así... Lo peor que nos tocó vivir, porque el físico lo sufrirás más o menos pero podés recuperar alguna parte, fue el terrorismo psicológico constante: todo el tiempo pincharte y decirte mañana te mato o a tu hermano o mañana reventamos todo el túnel con todos adentro. Fue como la tortura china con la gota de agua.

-¿Dónde estás viviendo ahora y dónde reside tu hermano?

-Mi kibutz Nir Oz está en reconstrucción. Hasta ahora volvieron entre 5 y 10 familias y algunos habitantes más de los viejos. Pero no hay casas para todos: quemaron casi todas las casas del kibutz. La reconstrucción va a llevar 2 o 3 años, lo que lleve levantar todo. El resto de la comunidad estamos viviendo en una ciudad a unos 40 minutos de Nir Oz.

-¿Cómo ves el futuro de este conflicto y de la tensión con la que se vive en Israel?

-La mayoría de la gente que decidió vivir cerca de la Franja de Gaza es porque pensaba que se puede vivir en paz. No quiero salir a abrazarme con nadie, no lo necesito. Creo que podemos convivir, pero no con el grupo terrorista Hamas, con el cual no se tiene que sentar a intentar hacer algo. Después podría dar frases hechas, pero la realidad es que no por haber estado en cautiverio 498 días voy a dar alguna solución innovadora al conflicto palestino-israelí. Yo solamente intento influir desde lo que puedo hacer y que algún día los nietos de mis amigos puedan vivir tranquilos en la zona.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín