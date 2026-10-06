Hay alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias y nevadas en 7 provincias para hoy, martes 6 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 6 de octubre en sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa . Además, algunas zonas de San Luis y Mendoza se encuentran bajo alerta naranja.

A su vez, hay alerta amarilla por lluvias fuertes en Neuquén y Río Negro , mientras que en sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza y Neuquén se esperan nevadas.

El SMN emitió alertas de distinto nivel por tormentas para sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa, con fenómenos que podrían intensificarse durante el martes y extenderse hasta el miércoles.

Alerta amarilla: el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas .

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros , aunque pueden ser superados de manera puntual.

Alerta naranja: se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas .

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 30 y 80 milímetros , aunque también pueden ser superados de manera puntual.

El SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes para sectores de Neuquén y Río Negro.

El área será afectada por lluvias de variada intensidad y se prevén acumulados de entre 10 y 40 milímetros , que pueden ser superados de manera local.

En la zona cordillerana también rigen alertas por nevadas.

Alerta amarilla: se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones totales de entre 10 y 40 centímetros , aunque pueden ser superiores de manera puntual. En las zonas menos elevadas, las precipitaciones pueden presentarse como lluvia o lluvia y nieve mezcladas.

Alerta naranja: se esperan nevadas fuertes , con acumulaciones de entre 50 y 70 centímetros , que pueden ser superadas de manera local. El fenómeno puede estar acompañado por ventisca y reducción de la visibilidad .

En estos sectores, el alerta puede extenderse hasta la madrugada del miércoles .

Fuente: TN