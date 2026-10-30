Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 30 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 30 de octubre en distintas provincias del país. Según precisó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En la Ciudad y varias zonas del conurbano bonaerense, poco antes de las 6.30 de la mañana y por unos quince minutos comenzó a diluviar con fuerza. Recoleta, Palermo y Belgrano, entro otros barrios, amanecieron con el cielo grisáceo y repleto de nubes. Luego de 15 minutos la lluvia disminuyó.

A lo largo del país la alerta amarilla por tormentas abarca a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Por otro lado, una alerta amarilla por vientos rige en la provincia de Tierra del Fuego, que se verá afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90.

Ante esta situación, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento , como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al manejar.

El ente también emitió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se anticipó la posibilidad de tormentas. Según indicó, este viernes, la máxima será de 23°C y la mínima de 15°C en la ciudad de Buenos Aires, donde las lluvias aparecerán desde la mañana y se extenderán hasta la tarde. Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. En tanto, para el sábado se prevé que la probabilidad de precipitaciones descienda al 0%, con una máxima de 24°C y una mínima de 14°C.

En la provincia de Buenos Aires , la mínima de este viernes será de 12°C y la máxima de 20°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y las lluvias se extenderán hasta la última hora del día. No se descarta la caída de granizo y actividad eléctrica.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 14°C en Buenos Aires ; 26°C y 16°C en Catamarca ; 26°C y 15°C en Chaco ; 22°C y 7°C en Chubut ; 26°C y 13°C en Córdoba ; 26°C y 15°C en Corrientes ; 25°C y 13°C en Entre Ríos ; 26°C y 17°C en Formosa ; 18°C y 11°C en Jujuy ; 22°C y 10°C en La Pampa ; 26°C y 15°C en La Rioja ; y 26°C y 14°C en Mendoza .

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 16°C; 28°C y 12°C en Neuquén ; 22°C y 9°C en Río Negro ; 19°C y 12°C en Salta ; 29°C y 14°C en San Juan ; 26°C y 12°C en San Luis ; 19°C y 11°C en Santa Cruz ; 26°C y 12°C en Santa Fe ; 26°C y 17°C en Santiago del Estero ; 15°C y 10°C en Tierra del Fuego ; y 24°C y 15°C en Tucumán .

Fuente: La Nación