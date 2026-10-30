Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 2 provincias para hoy, viernes 30 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires (incluye el AMBA), Santa Fe y Entre Ríos durante este viernes 30 de octubre.

Según el organismo, se esperan fenómenos de distinta intensidad durante la madrugada y la mañana , algunos de ellos localmente fuertes.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica . Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros , aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Ante este tipo de fenómenos meteorológicos, el SMN difundió una serie de medidas para reducir riesgos y evitar accidentes:

Fuente: TN