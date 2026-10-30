Publicidad - Anunciante
NACIONALES

Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 2 provincias para hoy, viernes 30 de octubre

Redacción CNM octubre 30, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires (incluye el AMBA), Santa Fe y Entre Ríos durante este viernes 30 de octubre.

Según el organismo, se esperan fenómenos de distinta intensidad durante la madrugada y la mañana , algunos de ellos localmente fuertes.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica . Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros , aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Ante este tipo de fenómenos meteorológicos, el SMN difundió una serie de medidas para reducir riesgos y evitar accidentes:

Fuente: TN


Publicidad - Anunciante
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags