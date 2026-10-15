Generación Zoe: Leonardo Cositorto fue operado por una necrosis en la ingle y denuncia falta de atención médica en la cárcel

Leonardo Cositorto , el coach condenado a 12 años de prisión por la causa Generación Zoe , fue intervenido quirúrgicamente este jueves por la mañana, donde le extrajeron un "posible tumor" en la zona de la ingle según confirmaron fuentes de su entorno, quienes además denunciaron que el empresario atraviesa un "delicado" estado de salud por falta de atención médica en la cárcel.

Cositorto, quien cumple su condena en la Unidad Penal San Cayetano de Corrientes, fue trasladado el miércoles al Hospital José Ramón Vidal , donde quedó internado en el sector de Quirúrgica 1.

La intervención quirúrgica del coach fue programada, aunque se demoró varios días ya que no estaba apto para ingresar al quirófano. "Había saltado que tiene una tensión de 18 que no podía bajar. Además la glucemia estaba en 200", confirmó a Clarín su abogado, Guillermo Dragotto . Cositorto es paciente diabético y, según su defensor, no recibe medicación desde que está preso.

El coach fue capturado en abril de 2022 en República Dominicana , donde permanecía prófugo tras la caída de Generación Zoe, la empresa de trading y educación financiera que fue acusada de esconder un esquema ponzi que afectó inversores en cuatro provincias.

Estuvo dos años con prisión preventiva en la cárcel de Bouwer , en Córdoba. Luego fue trasladado a Corrientes, donde fue juzgado por estafa y asociación ilícita y condenado a doce años de cárcel. A esa pena luego se sumó otro proceso en Salta, donde también fue condenado a once años .

Según reveló Dragotto, se le extrajo un posible tumor de la zona de la ingle, el cual deberá ser analizado en una biopsia en los próximos días. Sin embargo, tendrá varios días más de internación "Es un cuadro delicado por esos aspectos, ahora hay que esperar también que se estabilice la glucemia y su tensión, pero va a estar unos días más", precisó el asesor letrado.

Según consignó la agencia de noticias NA en base a fuentes penitenciarias, la intervención fue por una presunta necrosis en la zona inguinal. "El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto", detallaron.

Dragotto remarcó que no es la primera vez que el coach se queja por la falta de atención médica. En 2023, en un estudio de rutina, se le había hallado una mancha oscura en un pulmón. Cuando se había autorizado un traslado a Buenos Aires para tratarlo, el operativo se cayó por las denuncias anónimas de un preso del penal que habló de un presunto plan de fuga planeado por Cositorto. "Eso nunca más lo trataron, no le volvieron a hacer estudios", protestó el representante jurídico.

El año pasado, Cositorto había denunciado que se encontraba desnutrido y con una debilidad extrema por una enfermedad crónica que arrastra, y había solicitado la prisión domiciliaria . El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes descartó la posibilidad.

En aquel momento, el STJ indicó que la cárcel donde está alojado Cositorto “ha provisto en todo momento de atención médica, psicológica, se encargó de otorgar turnos para extracción y análisis para su tratamiento en base a su diagnóstico, como así también se le provee de los medicamentos que requiere como así tampoco puede desconocerse que el nombrado, en forma reiterada, ha manifestado su voluntad de negarse a recibir el tratamiento y control médico ofrecido”.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín