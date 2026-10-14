Fuerza mayor: el círculo de tambores que desafía los estereotipos sobre la vejez

“No existe momento de nuestra vida donde recaigan tantos estereotipos negativos como en la vejez”, dice Lukas Esquivel . Desde hace 11 años lidera Fuerza Mayor , una organización en Córdoba que promueve la producción cultural y musical de personas mayores.

Todas las semanas más de 120 adultos de entre 60 y 90 años participan de talleres de percusión y luthería. Su principal propuesta es el Círculo de Tambores Fuerza Mayor , que cuenta con 80 integrantes y es considerado el más grande del país.

“Nunca había pensado en trabajar con personas mayores”, cuenta Lukas. La oportunidad surgió cuando aceptó abrir un taller de percusión en un espacio para la tercera edad . “Contar con quince personas me parecía un éxito”. Lo que no imaginaba es que al abrir la puerta del salón se encontraría con 80. “Sin saberlo, estaba comenzando un camino que transformaría profundamente mi vida”, agrega.

A los cinco años, Esquivel ya convertía baldes, latas y botellas en tambores y baterías. Por eso, ante la falta de instrumentos para todos, propuso fabricarlos ellos mismos. Con tachos y lona de pileta como parche, en cuatro meses dieron forma a sus propias herramientas musicales . Pero algo más pasó: a medida que los confeccionaban, comenzaban a darles identidad . Pegaban estampitas, ataban pañuelos, los pintaban con colores de equipos de fútbol e incluso había quienes sumaban fotos. “Cada tambor se convirtió en un altar”, recuerda Lukas, que encuentra en los tambores una conexión espiritual.

Hoy, esos instrumentos recorren escenarios de toda Córdoba con el Círculo de Tambores Fuerza Mayor. La luthería se convirtió en un espacio de organización colectiva : una comisión integrada por personas mayores coordina desde la recolección de materiales hasta la confección de los instrumentos. Además, con el proyecto Siembra de Tambores , ya fabricaron y donaron más de 1.000 tambores a instituciones de bajos recursos.

“Cuando una persona deja de sentirse invitada a una actividad y comienza a decir ‘esto es nuestro’, una organización se convierte en comunidad ”, expresa.

Con 72 años, Daniel Oscar Golub es tamborero y compositor del Círculo de tambores. Camarógrafo retirado, llegó a Fuerza Mayor hace seis años cuando empezó a sentir que “se estaba poniendo viejo”. Era su primer contacto con la música, pero, cuando Lukas preguntó si alguien cantaba cuarteto , levantó la mano: “Nunca había cantado nada, pero quería hacer algo”, dice. Adaptó la letra de canciones y compuso otras propias, que ahora forman parte del repertorio. “Somos viejos, pero estamos vivos y tenemos mucho para dar. Esto es salud, papá”, dice.

Para Lukas, los adultos mayores encuentran en Fuerza Mayor un espacio de refugio y liberación . “La fuerza que se siente es de personas que recuperaron un lugar que siempre les perteneció.”

Trabajar con personas mayores también transformó a Lukas. “Nunca fui viejo. No tenía idea de lo que significaba que se te muera un hijo, tu compañero, que tengas dos prótesis en la cadera”, reconoce. Con el tiempo, comprendió que tenía más para aprender de ellos que para enseñarles. “La voz la tienen que tener ellos”.

La experiencia también lo llevó a reflexionar sobre su propia vejez . “Empecé a aceptar que yo también estaba envejeciendo”, cuenta. Dejó de mirar esta etapa con temor y comenzó a entenderla como una parte más de la vida, con sus dificultades, pero también con espacio para el humor . “Nos vamos a reír de que pegamos un grito y se nos aflojó la prótesis de los dientes, de la renguera y de que cada vez tengo que alejar más la hoja para ver mejor”.

“Cuando el ritmo se arma, los grandes ya no están, yo ya no estoy. Estamos jugando y somos todos iguales. Ellos y yo buscamos lo mismo: amor ”, resume.

Lukas Esquivel fue seleccionado como uno de los ocho Abanderados de 2026 . Desde 2010, la iniciativa de Fundación Noble , eltrece y Luz Libre reconoce a los argentinos que dedican su vida a los demás y difunde sus historias en todo el país. Este año, Esquivel fue elegido entre más de 800 postulaciones y se convirtió en el 16.º cordobés reconocido por el premio.

Premio Abanderados es posible gracias al apoyo de Personal , Axion Energy , Banco Galicia, Universidad Siglo 21, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires: Hablar es Ganar, Sancor Seguros, CAEM, Grupo ST, Silicon Misiones, Afianzadora, Marsh Mclennan, Bayá Casal, ADT, MEDICUS, Arcelor Mittal, Fundaciones Grupo Petersen, Fundación Navarro Viola y Fundación Noble.

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Fuente: Clarín