Fue a hacer las compras a un mayorista, le robaron la bicicleta y la Justicia ordenó pagarle más de $6 millones

Una mujer fue a hacer las compras a un supermercado mayorista y, cuando salió, descubrió que le habían robado la bicicleta . La había dejado asegurada con cadena y candado en el bicicletero del establecimiento, pero el vehículo ya no estaba. Después de denunciar lo ocurrido y esperar una respuesta que nunca llegó, decidió llevar el caso a la Justicia.

El episodio ocurrió en junio de 2022. La bicicleta era su medio de transporte habitual y, según relató, la utilizaba para trasladarse todos los días . Cuando advirtió el robo, se acercó a los empleados del comercio, quienes le dijeron que el seguro de la empresa se haría cargo y que recibiría una respuesta. Sin embargo, los días pasaron sin novedades.

Ante la falta de una solución, presentó una demanda contra el supermercado. El reclamo terminó con un fallo a su favor: la Justicia ordenó que la empresa y su aseguradora le paguen $6.045.422,98 más intereses .

La clienta sostuvo que el comercio tenía la obligación de garantizar la seguridad de los bienes de quienes ingresaban al establecimiento. Por eso, inició una demanda en la que reclamó una indemnización por daño material, moral y punitivo, por un monto inicial de $3.045.422,98 .

La empresa rechazó su responsabilidad . Argumentó que su actividad era la venta de productos y que no tenía el deber de custodiar los vehículos de los clientes. También cuestionó que hubiera pruebas suficientes para demostrar que el robo había ocurrido dentro del predio .

En su defensa, señaló que había carteles en el lugar que advertían que no se hacía responsable por robos o pérdidas . Además, planteó que la mujer podría haber utilizado medidas de seguridad adicionales.

Uno de los puntos centrales del expediente fue lo que ocurrió con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Cuando la mujer denunció el robo, el supermercado no revisó ni preservó las imágenes del día del hecho . Durante el proceso, el gerente del establecimiento explicó que las grabaciones se almacenaban durante tres meses. Para cuando la causa avanzó en la Justicia, ya no estaban disponibles.

La jueza consideró relevante esa omisión. En su análisis, sostuvo que la empresa había incumplido sus deberes de información y trato digno hacia la consumidora , que quedó sin posibilidades de acceder a una prueba que estaba bajo el control del propio comercio.

También tuvo en cuenta que no podía exigírsele a la clienta que demostrara por sus propios medios lo ocurrido cuando el supermercado no había conservado las imágenes que podían ayudar a esclarecer el caso.

La sentencia condenó al comercio y extendió la responsabilidad a su compañía aseguradora. El monto fijado fue de $6.045.422,98, más los intereses correspondientes .

La indemnización contempló tres conceptos: el daño material , relacionado con el valor de la bicicleta; el daño moral , por las consecuencias que tuvo el episodio para la mujer; y el daño punitivo , aplicado por la conducta de la empresa durante el reclamo.

De esta manera, el caso tuvo una resolución judicial después de que la clienta no consiguiera una respuesta del supermercado por los canales habituales. La falta de preservación de las cámaras de seguridad terminó siendo uno de los elementos centrales para analizar la responsabilidad del comercio.

Fuente: TN