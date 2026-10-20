Franco Colapinto ya palpita el Gran Premio de Austin de Fórmula 1: “Trabajamos intensamente para asegurar que las próximas carreras sean mucho mejores”

Franco Colapinto quiere dejar atrás el opaco tramo asiático que padeció en esta temporada de Fórmula 1: aquella colisión en cadena que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán (un grave error del que pidió disculpas a la escudería Alpine), el desabrido 13° puesto en Bahrein y el abandono en Singapur por un problema en el sistema de transmisión. El cúmulo de sensaciones negativas de estas últimas actuaciones, incluso, lo llevó a lanzar un urgente pedido a sus fanáticos para acabar con las amenazas y mensajes de odio que recrudecieron en las redes sociales, sobre todo después del GP de Singapur.

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí, ni a mi futuro , y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad”, pidió Franco hace unos días, con un video. “Para ayudarme a tener una mejor performance y a seguir consiguiendo mis sueños, mis resultados, seguir subiendo puntos, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, rogó.

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La situación creada por un grupo minoritario (entre el 10 y el 15% de los denominados “fans”) ya venía de antes, pero se exacerbó desde el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán y alcanzó otro pico aún más descontrolado por los abandonos del argentino en la carrera Sprint y en el Gran Premio de Singapur, que se desarrolló el 11 de octubre pasado.

Pero ahora, el pilarense quiere dar vuelta de página y tiene razones para motivarse: en el Gran Circo se viene la gira por América. La próxima prueba será el fin de semana del domingo 25 de octubre, cuando se disputará el GP de Estados Unidos en Austin. Siete días después habrá actividad en el circuito Hermanos Rodríguez por el GP de México y el 8 de noviembre, la máxima categoría del automovilismo internacional llegará a Interlagos para el GP de San Pablo.

“Tengo muchas ganas de volver a competir en Austin y de comenzar una de las series de tres carreras consecutivas más divertidas del año. Correr en Texas, Ciudad de México y San Paulo es fantástico para mí; además, recibo un gran apoyo de los aficionados, ya que estoy más cerca de casa”, señaló el argentino, que agregó: “En Austin se respira un ambiente estupendo y la ciudad siempre está llena de vida, lo cual es otra de las razones por las que es una de mis citas favoritas del calendario cada año. El circuito es increíble para pilotar y, con los coches de esta temporada, creo que veremos carreras emocionantes que los aficionados podrán disfrutar”.

Además, es consciente del mal momento deportivo que atraviesa la escudería: “Hemos pasado por una racha de carreras complicadas en las últimas semanas, pero he estado en Enstone con mis ingenieros trabajando intensamente para asegurar que las próximas sean mucho mejores. Tenemos mucho trabajo por delante en la pista; estoy muy motivado para afrontarlo y lograr otro buen fin de semana en Austin”.

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Austin le recuerda buenos momentos a Colapinto en 2024, cuando terminó 10° corriendo para Williams. Sumó puntos por segunda vez en su trayectoria y fue protagonista de un fantástico adelantamiento sobre Fernando Alonso, que en el transcurso de los meses terminó siendo votado por los fanáticos como el mejor de la temporada. Al año siguiente, en una temporada que no pudo cosechar puntos para Alpine, finalizó 17° en esa sede norteamericana, luego de desobedecer la orden no pasar a su compañero Pierre Gasly.

Inspirado en circuitos históricos y de talla mundial como Silverstone e Istanbul Park, el trazado de Austin —conocido por sus siglas COTA— fue la sede permanente del Gran Premio de Estados Unidos desde 2012 y constituye una de las paradas favoritas en el calendario tanto para los pilotos como para los equipos. El circuito es técnico y exigente desde el inicio, con un ascenso de 30,9 metros desde la línea de salida hasta la curva 1 , antes de adentrarse en la sección de curvas enlazadas. Las oportunidades de adelantamiento son abundantes; la recta trasera que conduce a la curva 12 da paso a una zona técnica y sinuosa —el complejo tipo “estadio”—, donde es probable que se viva mucha acción a lo largo del fin de semana.

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Fuente: La Nación