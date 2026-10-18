Femicidio en Valeria del Mar: aprehendieron a la pareja de Aldana Novik Rojas tras un amplio operativo de búsqueda

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Cristian Marcelo Navarro, de 45 años, fue localizado y aprehendido luego de que se desplegara un operativo en distintos sectores de la región. El hombre presentaba heridas cortantes por lo que fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde permanecería bajo custodia policial mientras avanza la investigación.





El caso se inició tras el hallazgo sin vida de Aldana Novik Rojas, de 36 años, en una vivienda ubicada en la calle Betbeder al 481, en Valeria del Mar. De acuerdo con las primeras actuaciones, la mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca.





La investigación comenzó a partir de la información aportada por el entorno familiar. Según lo incorporado a las actuaciones, durante la mañana se habría producido una fuerte discusión entre la víctima y su pareja. Un hijo de la mujer habría escuchado el altercado antes de retirarse para participar de una actividad de los Scouts. Al regresar durante la tarde, encontró a su madre gravemente herida y dio aviso de la situación.





A partir del hallazgo, intervinieron efectivos policiales y personal de investigación, bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. También intervino el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli.





La comunicación que activó nuevas medidas de búsqueda





Mientras los investigadores intentaban establecer el paradero de Navarro, la madre del hombre se comunicó con las autoridades luego de recibir un contacto de su hijo, al atardecer.

Según lo informado, durante esa comunicación el hombre le habría manifestado que lo perdonara por todo y que había matado a su pareja. También habría señalado que se había clavado un cuchillo en el cuello.





Ante esa información, los investigadores solicitaron medidas para obtener datos de localización vinculados al teléfono celular del sospechoso, con el objetivo de establecer su posible ubicación y orientar el operativo de búsqueda.





La búsqueda involucró a distintas dependencias policiales y equipos especializados. Participaron efectivos de la DDI Dolores, la SubDDI La Costa y la SubDDI Villa Gesell, junto con la Base Operativa de Pinamar. También se sumaron personal de Caballería, Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Villa Gesell, además de efectivos de la Policía de Pinamar.





A ese despliegue se incorporó la unidad canina de los Bomberos de General Madariaga, mientras que la Secretaría de Seguridad de Pinamar colaboró con las tareas coordinadas para intentar dar con el paradero del hombre.





Un contacto con un amigo permitió localizarlo





La situación tuvo un nuevo giro cuando Navarro se comunicó con un amigo y le compartió su ubicación. El hombre alertó a la Policía sobre esa información, lo que permitió orientar a los efectivos hacia el lugar señalado.





A partir de ese aviso, se dirigieron al sector marcado y finalmente, Cristian Marcelo Navarro, de 45 años, fue aprehendido.



