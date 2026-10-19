Fecha de entrega del Balón de Oro 2026, con Leo Messi nominado

El Balón de Oro para reconocer a los mejores jugadores, entre los que está nominado Lionel Messi; arqueros, entrenadores y clubes por lo hecho entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026 tendrá lugar la próxima semana en The London Palladium de Londres, Inglaterra, espacio que reemplazó al habitual Teatro del Châtelet de París.

En la categoría más importante, la de mejor jugador, el astro rosarino es uno de los favoritos a ser condecorado otra vez por el gran Mundial que hizo con la selección argentina. Sus principales rivales son el inglés Harry Kane, el español Lamine Yamal, el francés Kylian Mbappé y el también español Rodri. En la nominación hay otro argentino y es Lautaro Martínez.

En la otra terna donde hay un futbolista albiceleste es la de mejor arquero, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El actual futbolista de Chelsea no es favorito en una lista de candidatos que encabeza el belga Thibaut Courtois .

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Fuente: La Nación