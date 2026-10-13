Expertos en limpieza coinciden: “Para eliminar la cal de la ducha solo necesitás aplicar un producto que tenés en casa y un trapo”

Las manchas de cal en la mampara de la ducha pueden hacer que el baño se vea sucio y descuidado, incluso cuando se limpia con frecuencia. Aunque pasar un paño húmedo puede servir para retirar algunas marcas recientes, los residuos minerales que deja el agua requieren un producto que ayude a recuperar la transparencia y el brillo del cristal .

Una de las alternativas caseras más sencillas es utilizar vinagre de alcohol con una trapo de microfibra . Su acidez ayuda a disolver los depósitos de cal acumulados sobre la superficie y permite limpiar el vidrio sin necesidad de recurrir a productos específicos, siempre que el material sea compatible.

El ácido acético presente en el vinagre ayuda a desprender los depósitos minerales que deja el agua sobre el cristal. Por su parte, la bayeta de microfibra permite extender el producto y retirar los residuos sin dejar tantas marcas como otros materiales.

Antes de utilizarlo, conviene comprobar que el fabricante de la mampara permita el uso de productos ácidos. No se recomienda aplicar vinagre sobre mármol, piedra natural u otras superficies sensibles a los ácidos.

La frecuencia de limpieza dependerá de la dureza del agua y de la cantidad de cal que se acumule. En las zonas donde el agua contiene más minerales, las manchas pueden reaparecer con mayor rapidez, por lo que conviene repasar la mampara regularmente y secarla después de cada ducha.

Fuente: TN