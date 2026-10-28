Estaba embarazada de 37 semanas, se cayó cuando bajaba del subte y fue a la Justicia: la indemnizarán con $4 millones

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Una mujer que estaba embarazada de 37 semanas sufrió un accidente cuando intentaba bajar de una formación de la línea E del subte porteño. Las puertas se cerraron sobre ella, perdió el equilibrio y cayó al piso . Tras el episodio, tuvo que ser trasladada a un hospital.

La pasajera demandó a la empresa por los daños sufridos y obtuvo una sentencia favorable. Aunque la compañía apeló la decisión, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó su responsabilidad y estableció una indemnización de $4.080.000, más los intereses correspondientes.

El hecho ocurrió el 12 de febrero de 2021 , cuando Marleni Machacuay Atahuaman viajaba junto a su hija en una formación de la línea E y se disponía a descender en la estación Bolívar, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según declararon los testigos, la hija bajó primero y, cuando la mujer intentó seguirla, las puertas comenzaron a cerrarse y la golpearon. La pasajera trató de abrirlas, pero terminó cayendo al andén.

Una testigo aseguró que la señal sonora se activó después de que las puertas atraparan a la mujer. Tras el accidente, otras personas la asistieron y solicitaron ayuda.

La pasajera manifestó fuertes dolores de espalda y fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano. Ahí le realizaron una ecografía de control y le indicaron reposo domiciliario.

Luego, decidió iniciar una demanda contra la empresa por las lesiones y las consecuencias que le había provocado el episodio.

El 27 de noviembre de 2025 , la Justicia de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a Metrovías a pagar $4.130.000, más intereses y costas judiciales .

La empresa apeló y sostuvo que no estaba demostrado que las puertas hubieran provocado la caída. También cuestionó las lesiones reconocidas y los montos indemnizatorios.

Sin embargo, la Cámara consideró que los testimonios, los registros de asistencia médica y una pericia mecánica permitían reconstruir el accidente .

Además, los jueces remarcaron que las empresas de transporte tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus pasajeros y que Metrovías no había demostrado ninguna circunstancia que la liberara de responsabilidad.

El 28 de octubre de 2026, los camaristas Paula Andrea Castro y Osvaldo Felipe Pitrau confirmaron la condena, aunque redujeron uno de los conceptos indemnizatorios.

La compensación quedó establecida de la siguiente manera:

De esta manera, la indemnización pasó de $4.130.000 a $4.080.000, sin contar los intereses.

Por último, la Cámara también modificó el cálculo de esos intereses: dispuso aplicar una tasa del 8% anual desde el accidente hasta la sentencia de primera instancia y, posteriormente, la tasa activa del Banco Nación. Para el tratamiento psicológico mantuvo un criterio específico.

Fuente: TN