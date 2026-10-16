Escándalo en Villa Bosch: denuncian que alumnos crearon y vendieron fotos de sus compañeras desnudas hechas con IA

Un grupo de alumnas de un colegio secundario de Villa Bosch, en el oeste del Conurbano, denunció que compañeros utilizaron inteligencia artificial para crear imágenes que las mostraban desnudas. Además, acusaron a los compañeros implicados de amenazarlas con publicar las imágenes si no colaboraban con ellos. Este viernes, los padres de las damnificadas se manifestaron en las afueras del colegio y denunciaron que los hostigamientos llevan dos años.

Se trata del Instituto Pío XII Leonardo Murialdo de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, que amaneció este viernes con una protesta de padres y alumnos en su entrada. En las últimas horas, estudiantes mujeres de segundo año de secundaria denunciaron que compañeros habían generado imágenes de ellas desnudas, creadas con inteligencia artificial (IA) a partir de fotos reales. Algunas de esas fotos, señalan, fueron difundidas entre los estudiantes y otras fueron vendidas.

Además, las alumnas denuncian situaciones de hostigamiento y amenazas de publicar algunas de esas imágenes. Señalaron también que la circulación de las fotos afectó la tranquilidad dentro del colegio y reclamaron medidas para evitar que se repitiera el caso, apenas días después de lo ocurrido en el Colegio Modelo Lomas , en el sur del Conurbano. Según contaron en el establecimiento de Villa Bosch, las chicas involucradas cursan segundo año y tienen entre 13 y 14 años.

"Nos hacían un montón de fotos, nos las mandaban por WhatsApp y nos decían que, si nosotras nos ayudábamos con un compañero o esas cosas, las iban a publicar y a vender", contó una alumna de un curso más grande en diálogo con TN desde la manifestación frente al colegio.

Y sobre el contexto, agregó: "Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan".

Pero sobre un tema central, que es la respuesta de las autoridades, la alumna precisó: "Fuimos a hablar con las autoridades y les dijimos que teníamos un montón de pruebas de lo ocurrido, pero no quisieron ver nada de lo que les mostramos, y solamente los cambiaron de turno y ofrecieron una charla con una psicóloga".

"Venir un montón de horas al colegio se siente horrible, se siente una amenaza constante. No es lindo para ninguna de nosotras, y menos para unas chicas de segundo que recién entran al secundario", avanzó otra alumna en su denuncia.

Una tercera compañera aportó más detalles: "Esto ya nos pasó hace mucho, pero ahora venimos por las chicas de segundo año, porque sufrieron acoso en el colegio pero no tuvieron respuesta por parte de las autoridades". Desde allí, una madre denunció también que las autoridades le dijeron que no podían expulsar a los estudiantes señalados y que, como medida, los cambiaron de aula.

Érica, la mamá de una de las alumnas, contó a TN que el caso de su hija comenzó en 2024 , cuando la adolescente se enteró de que circulaba una imagen falsa suya, en una secuencia en la que un compañero la amenazaba para que enviara más fotografías. Las imágenes habrían sido creadas a partir de fotos que las mismas chicas compartían por WhatsApp o publicaban en otras redes sociales, como Instagram.

Fuente: Clarín