Escándalo en Rosario con los Red Hot Chili Peppers: Central y una productora anunciaron un festival pero la banda lo desmintió

Una fuerte polémica estalló en redes sociales luego de que un nuevo festival que iba a realizarse en junio del año que viene en la ciudad de Rosario anunciara en su grilla principal a la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers . La noticia generó sorpresa entre los fanáticos debido a que el grupo no había compartido nada en su perfil oficial. Finalmente, en medio de numerosos cuestionamientos, el conjunto liderado por Anthony Kiedis desmintió su participación y expuso la mentira de la productora a cargo del evento.

“¡El rock internacional llegó a Rosario!“ promocionaba el evento en sus redes sociales. Junto a los Red Hot Chili Peppers también estaban las bandas The Human League y Happy Mondays , además de otros ”artistas por confirmar".

Con fecha a realizarse el 12 de junio de 2027 en el Estadio Gigante de Arroyito, perteneciente a Rosario Central , la preventa exclusiva era a través del Banco Macro y a través de la plataforma EntradaUno . Tanto la entidad bancaria como el club rosarino y la productora organizadora Underdog Entertainment promocionaron el evento en sus redes.

Luego de que la convocatoria se volviera viral, muchos usuarios comenzaron a cuestionar la veracidad del line-up debido a que los Red Hot Chilli Peppers no tocan en vivo desde 2025 y todavía no tienen anunciada una gira internacional . Tal magnitud alcanzó la noticia que la misma banda que encabezaba el festival dejó un comentario en el posteo principal y anunció que ellos no se presentarán en los escenarios rosarinos el próximo año.

“ Sorry not us (’Perdón, nosotros no’, en español)”, escribieron desde la cuenta oficial de los Red Hot Chili Peppers, junto a un emoji de corazón.

Tras esto, y sin dar explicaciones , tanto la cuenta oficial de Music Gol Festival como la productora a cargo borraron los posteos que anunciaban el evento y eliminaron todo el contenido de sus cuentas. Hasta ahora, no emitieron ningún comunicado para esclarecer lo sucedido.

Banco Macro, en tanto, también borró la promoción del festival y publicó un comunicado en el que aclaró su participación en el evento. “ Banco Macro no organiza ni patrocina el festival Music Gol Festival ni a los artistas anunciados”, expresaron en una historia de Instagram.

“Su participación se limitaba a ofrecer beneficios de preventa y financiación con sus tarjetas. La organización del evento, la confirmación de los artistas y el cumplimiento de la programación son responsabilidad de la organización y su productora”, añadieron y sumaron: “La prioridad de Banco Macro es y será siempre cuidar a los clientes. Por eso, ante los hechos de público conocimiento hemos decidido no facilitar las cuotas en dicho festival, del cual no teníamos conocimiento alguno de dicha organización”.

Y anunciaron: “Banco Macro canceló su participación del beneficio de cuotas previo a la preventa de tickets”.

Las autoridades del club rosarino también tuvieron que responder por ser la sede en donde iba a realizarse el evento. El gerente general de Rosario Central, Javier Sola , explicó que la institución deportiva no tenía conocimiento de los artistas que iban a presentarse y adelantó que tomarán acciones legales contra la productora .

“Estamos sorprendidos sobre esta situación. Como club, le solicitamos la confirmación mediante las redes oficiales de los artistas o los contratos. En caso contrario, el club al mediodía tomará una decisión porque mañana comienza la venta y no queremos que haya ningún perjudicado ”, señaló Sola este miércoles por la mañana en diálogo con Radio 2 .

El titular de Central aclaró que habían alquilado el estadio para un recital a la productora Underdog Entertainment , que estaría, según sus palabras, a cargo del empresario Gonzalo Entenza . “En este caso no sabíamos quién iba a ser el artista principal. Si esto no se confirma, el club sacará un comunicado y no será parte de esto para no perjudicar a ninguna persona ”, subrayó.

“Nosotros estamos muy enojados porque hemos trabajado muchos meses para esto”, añadió Sola, quien también expresó que la productora ya había abonado el 50% del monto acordado por el alquiler del Gigante de Arroyito .

Fuente: La Nación