Encontraron muerto a un hombre con más de 20 puñaladas y una bolsa en la cabeza en Moreno: detuvieron a su esposa y a su hija

La escena que encontró la policía en una casa del barrio Cascallares, en el partido bonaerense de Moreno , era estremecedora: un hombre asesinado a puñaladas sobre una cama, una bolsa de nylon colocada en la cabeza y un charco de sangre a su alrededor. En el lugar estaban su esposa y una de sus hijas , que terminaron detenidas por el crimen.

La víctima fue identificada como Alberto Federico Araoz Arocena , de 41 años. Según detallaron fuentes cercanas al caso al portal Primer Plano, presentaba más de 20 heridas de arma blanca en el cuello y el pecho.

Por el homicidio quedaron imputadas su esposa, Edith Elizabeth Castellano, de 42 años, y Florencia Anabella Araoz , de 23, una de las cinco hijas del matrimonio.

El caso abrió una serie de interrogantes para los investigadores: mientras la Justicia intenta establecer cómo se desencadenó el ataque , los testimonios de los vecinos y las lesiones que presentaban las dos mujeres apuntan a un posible trasfondo de violencia familiar.

El crimen ocurrió en una casa precaria ubicada sobre la calle San Nicolás al 3300, casi esquina Chubut, en el barrio Cascallares de La Reja.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Araoz Arocena asesinado, tendido sobre la cama. El cuerpo presentaba múltiples heridas en zonas vitales y tenía una bolsa de nylon en la cabeza.

En la escena también estaban Castellano y su hija Florencia, quienes quedaron bajo sospecha y fueron detenidas mientras avanza la investigación.

Ambas fueron imputadas por homicidio agravado por el vínculo y se negaron a declarar ante la fiscal Carina Saucedo , a cargo de la UFI N° 2 de Moreno-General Rodríguez.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el estado físico de las dos mujeres. Según las fuentes de la causa, ambas presentaban hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones de diferente data.

Los testimonios de los vecinos también sumaron un elemento relevante para la causa. De acuerdo con los relatos recogidos en el barrio, el hombre era violento y su esposa sufría agresiones de manera habitual.

Algunos vecinos aseguraron que Castellano estaba “permanentemente golpeada” . Además, al momento de la detención, las mujeres habrían manifestado que la esposa era víctima de torturas por parte de Araoz Arocena.

Sin embargo, esos dichos no tienen valor judicial por sí mismos y deberán ser contrastados con las pruebas que se incorporen al expediente.

La fiscalía busca reconstruir las horas previas al crimen y determinar qué ocurrió dentro de la casa.

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si existía un contexto de violencia familiar y cuál fue el rol de cada una de las detenidas en el ataque.

Hasta el momento, no se encontraron denuncias previas por malos tratos de Castellano hacia Araoz Arocena, aunque esa ausencia no descarta que hayan existido situaciones de violencia.

Fuente: TN