Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que había desaparecido en Corrientes

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El cuerpo de Nancy Estela Godoy (52) , la maestra rural que había desaparecido el 7 de octubre pasado en Corrientes, fue encontrado este miércoles, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

El cadáver fue hallado por la Policía en un potrero de la zona, semisumergido, y cerca de allí había un bolso con pertenencias. Si bien resta la confirmación a través de las pericias, todo indica que se trata de la mujer buscada.

Por el caso hay cinco detenidos, entre ellos Ireneo Zarza , el capataz de la estancia El Curupí, lindera a la escuela donde trabajaba la víctima, cerca de la localidad de Esquina.

Para los investigadores, la principal hipótesis apunta a que el móvil del femicidio fue un ataque sexual.

Las pruebas indican que el teléfono celular de la docente se activó por última vez el 7 de octubre a las 20.45, cuando le informó a su hijo que había llegado bien a la estancia El Curupí .

Se trata de una zona de difícil acceso y con escasa señal telefónica y satelital.

El último viernes se formalizó la imputación de cuatro detenidos: Irineo Zarza, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas fueron acusados como coautores de femicidio; y Rosa Leguizamón como coautora de homicidio simple, ya que es mujer y no se le puede aplicar el agravante de la violencia de género.

Por su parte, Ezequiel Bordón sigue imputado por falso testimonio.

Para llegar a su trabajo, Godoy tenía que recorrer una hora y media a caballo.

Leguizamón -pareja de Rojas- era quien la acompañaba habitualmente y la llevaba desde el Puesto 9 de la estancia hasta la escuela 626, en el paraje El Malezal.

A partir de su desaparición, la Policía estaba realizando rastrillajes por toda la zona lindera a la escuela.

Fuente: Clarín