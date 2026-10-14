En qué canal pasan River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 hoy

Sarmiento de Junín y River Plate se enfrentan este miércoles desde las 19 (horario argentino) en el estadio Eva Perón con arbitraje de Sebastián Zunino en el encuentro pendiente de la undécima fecha del Grupo B y ponen al día el Torneo Clausura 2026 a poco de concluir la primera etapa.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Este encuentro se postergó durante la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales porque el Millonario tenía afectado a varios jugadores a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina -el arquero Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa-.

El Verde atraviesa un gran presente de la mano de Facundo Sava porque marcha cuarto en la tabla de posiciones con 19 puntos y tiene ante sí una gran ocasión para alcanzar a los tres líderes que son Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, todos con 22. Su campaña es de seis triunfos, una igualdad y cuatro derrotas y de lograr otra alegría prácticamente se clasificará a los playoffs, el objetivo primordial después de haberse salvado del descenso por la tabla de promedios porque ya se decidió para Estudiantes de Río Cuarto.

El conjunto que conduce Leonardo Ponzio le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 1 a 0 en el Monumental el sábado pasado sin mostrar una buena imagen, pero sumó puntos y necesita volver a hacerlo en Junín para meterse definitivamente en zona de clasificación a octavos de final. Actualmente marcha noveno en la zona B con 16 unidades producto de cinco triunfos, un empate y cinco derrotas y en caso de imponerse puede escalar hasta el cuarto lugar por diferencia de goles sobre Sarmiento, Huracán y Gimnasia de La Plata.

El conjunto del barrio porteño de Núñez también necesita las unidades para la Tabla Anual, en la que se ubica noveno con 45 unidades y está accediendo a la Copa Sudamericana 2027. Con una victoria, ascenderá posiciones, pero sobre todo quedará muy cerca de los que elencos que están ingresando a la Libertadores.

Lo positivo para el DT es que, tras recuperar a Aníbal Moreno, también tiene al 100% a Thiago Almada, quien superó una dolencia muscular y sumó algunos minutos frente al Celeste. En ese contexto, se perfila para jugar desde el arranque junto a Sebastián Driussi y Ángel Correa en la ofensiva.

En la previa al encuentro del Torneo Clausura 2026, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.76 contra 5.41 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.35.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación