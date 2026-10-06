En el día de la despedida de Messi, el vocero de Milei sorprendió al compararlo con el Presidente: “Es un modelo a seguir”

El vocero presidencial Adrián Ravier aprovechó este martes el impacto que genera en el país el último partido de Lionel Messi con el seleccionado argentino, que se disputará esta noche en el estadio Monumental, para comparar al ídolo albiceleste con Javier Milei y sostener que los dos son "un ejemplo para todos" .

Al portavoz le preguntaron por el ídolo argentino poniendo el foco en "las buenas maneras" que tuvo a lo largo de sus más de veinte años de carrera profesional y si Milei "aprendió algo de ese liderazgo o debiera tomar algo" de esa virtud de Messi fuera de la cancha.

"No solo fue un líder dentro de la cancha, también fue una persona muy humilde que admiramos fuera de la cancha y esto también hay que insistir, es un ejemplo para todos nosotros", contestó Ravier, quien al inicio de la conferencia de prensa también había hecho mención al último partido de Messi con la camiseta argentina.

Sin embargo, enseguida puso el foco en el Presidente y lo llenó de elogios , comparándolo con el capitán del seleccionado.

" Lo es también Javier Milei por el liderazgo que está mostrando a nivel global ", dijo Ravier estableciendo una comparación entre el Presidente y Messi. En ese sentido, agregó: "Ya lo vimos en las últimas siete elecciones a los candidatos que ha apoyado, que ha permitido darle más grados de libertad a la región y que es un modelo a seguir, el liderazgo que impacta en la gente y está transformando a la Argentina".

El vocero no se quedó en ese elogio y fue todavía más allá: "Creo que hay montón de logros que podemos mostrar en materia económica, política y social que son para destacar y cuando pasen las décadas y miremos para atrás una y otra vez vamos a seguir admirando a este Presidente que logró patear el tablero de una Argentina que nos hundía en la miseria y la puso de pie", sostuvo.

Con el foco en las formas de Milei, Ravier defendió los insultos del Presidente a los periodistas. "Milei le está poniendo un costo al periodista que opera, que miente. No es un ataque a la libertad de expresión . Es una persona que hace el bien cuando cuestiona a aquellos que lo atacan. Es siempre una respuesta, él no inicia", argumentó Ravier.

En la misma pregunta le consultaron a Ravier por la decisión del Gobierno de Milei de incluir en la comitiva oficial que viajó a París para participar en la Semana Argentina en Francia a tres jueces, uno de ellos que integra la comisión de disciplina de la AFA que conduce Claudio Tapia.

"El tema de la AFA, el Presidente ha sido crítico y sobre estos jueces no estoy al tanto y en todo caso se profundizará después", contestó Ravier intentando evitar hablar del tema.

Milei incluyó en su comitiva a París, a instancias de su ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, a tres jueces. Uno de ellos es el juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández, quien tiene mucha influencia en su fuero. Y además es vicepresidente de la comisión de Disciplina de la AFA. Es también hermano del operador judicial del PJ y miembro de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández.

Esta comisión fue la que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no haber saludado a Rosario Central cuando salió campeón. También fue invitado el juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah y un juez de Río Negro cuyo nombre no se conoce.

Como informó Clarín, desde que asumió Mahiques en el Ministerio de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, sectores de la Justicia favorecieron con sus fallos a la estrategia judicial del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su Tesorero, Pablo Toviggino.

Fuente: Clarín