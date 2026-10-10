Eladio Vecchi, kinesiólogo, sobre la lumbalgia: “El secreto para mejorar estos dolores es fortalecer la zona media”

La lumbalgia es uno de los problemas de salud más comunes. Según el kinesiólogo Eladio Vecchi , 8 de cada 10 personas experimentan dolor lumbar en algún momento de su vida. Este malestar puede ser tan intenso que, en algunos casos, limita la movilidad y dificulta las actividades cotidianas.

Saber cómo actuar es clave para evitar que el cuadro empeore. El especialista explicó que, cuando el dolor es muy agudo, hay que evitar los movimientos que lo provocan . También desaconsejó hacer abdominales o ejercicios que sobrecarguen el cuerpo durante esa etapa.

Lo ideal es escuchar al cuerpo y no forzar los movimientos . Si es posible caminar sin que el dolor aumente, se puede mantener esa actividad. Si solo se tolera el movimiento durante períodos cortos, conviene alternar las posturas y respetar los límites de cada persona.

En los momentos de mayor dolor, es importante evitar los movimientos que agraven los síntomas. Según Vecchi, la flexión de la columna hacia adelante puede empeorar algunas molestias , especialmente en determinados cuadros asociados con protrusiones o hernias de disco.

Sin embargo, no existe una postura o un ejercicio que sirva para todos los casos. La conducta adecuada depende del origen del dolor y de la evaluación de cada paciente.

Una vez que el cuadro comienza a mejorar, el kinesiólogo recomienda retomar los movimientos de manera gradual y sin llegar al punto de dolor.

Entre las pautas que pueden considerarse, según cada caso, se encuentran:

Una vez superada la etapa aguda, el siguiente paso es fortalecer la zona media del cuerpo, que se conoce como “faja natural” y está compuesta por los siguientes músculos:

Después de fortalecer, se puede avanzar con ejercicios de flexibilidad, pero siempre evitando flexionar hacia adelante.

Para quienes se recuperan de un dolor de espalda, la clave es progresar de manera gradual y bajo control, así se evita volver a caer en el dolor . Por eso, lo más recomendable es contar con la ayuda de un profesional que arme una rutina adaptada a las necesidades de cada cuerpo.

Fuente: TN