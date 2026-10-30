El riesgo país sube 28% en octubre y cierra el mes con un nuevo valor máximo del año

Los activos argentinos terminan otro mes negativo . Entre la volatilidad del contexto internacional, el impacto de las elecciones de Brasil y datos poco alentadores sobre la actividad económica local, la renta variable y fija no pudo encontrar un respiro. En ese contexto, el riesgo país acumula en octubre una escalada de 170 unidades, la mayor del año.

En la última rueda del mes, el indicador elaborado por JP Morgan suma 36 unidades, hasta los 777 puntos básicos (+4,9%) , según las pantallas de Rava. Así, alcanza un nuevo valor más alto de 2026 al superar los 765 que tocó este lunes tras el resultado del balotaje de Brasil, donde Lula sorprendió con su reelección.

Este viernes, los Bonares bajan hasta 1,8% (AL41D), mientras que los Globales también operan en territorio negativo hasta 1,3% (GD35D y GD46D). En ese sentido, los bonos soberanos cierran el mes en rojo : las mayores caídas son la del AL41D (-4,6%) y la del AE38D (-4,2%).

Durante octubre, el riesgo país trepa 28% , algo que lo llevó a superar la barrera de los 700 puntos por primera vez desde octubre de 2025. De ese modo, se encuentra 206 por encima del valor en el que inició el año (+36,1%).

La tendencia alcista que el indicador sostiene desde hace ya tres meses contrasta con las bajas que tuvo entre abril y junio a partir de las mejoras de calificaciones crediticias que recibió la Argentina, que llevaron al riesgo país a tocar los 402 puntos a mediados de julio, su valor más bajo en la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, el humor más cauteloso a nivel internacional, el freno al crecimiento económico del país y la cercanía a las elecciones presidenciales de 2027 empezaron a llenar de dudas a los inversores sobre la sostenibilidad del programa financiero y consideran que la Argentina es más riesgosa, por lo que exigen una sobretasa mayor para comprar sus bonos. Desde el Gobierno insisten en que se trata de un “ shock externo” y que se castigaron los bonos argentinos por el historial de defaults del país, incluso más que a los títulos de otros países comparables.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) hoy tienden a la baja , en sintonía con los principales índices de Wall Street que están golpeados por la lectura negativa que dejaron los balances de Amazon e Intel. Las mayores caídas son de la mano de Transportadora de Gas del Sur (-6,2%), Edenor (-5,6%) y Telecom (-4,8%). En tanto, Globant trepa 6,7%.

La Bolsa porteña cae 2,7% hasta las 92.013 unidades, lo que equivale a un descenso de 3,7% cuando se ajusta al dólar contado con liquidación (CCL). Retroceden mayormente Transportadora de Gas del Sur (-5,6%), Telecom (-4,8%) y Bolsas y Mercados Argentinos (-4,6%).

Al observar el recorrido que tuvieron las acciones en octubre, el rojo predominó en las pantallas por tercer mes consecutivo . Los papeles más golpeados son Edenor (-24,6%), Telecom (-14%) y Grupo Financiero Galicia (-13,7%). Globant (+34,6%), Tenaris (+8,1%) e Irsa (+2,5%) son las únicas que exhibieron subas en el mes. En tanto, el MSCI Merval ―que debutó a mediados de mes― acumuló una caída de 7%.

“Octubre no fue un mes positivo para la bolsa argentina”, señaló Jerónimo Bardin, head sales trader en Balanz. Observó que “el contexto internacional se mantuvo desafiante”, con presiones inflacionarias globales, precios elevados de la energía y tasas de interés que limitaron el apetito por activos de riesgo. “A esto se le sumaron las elecciones en Brasil, que generaron cambios de expectativas y mayor volatilidad regional. El entusiasmo inicial por el resultado favorable de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta dio lugar a una reacción negativa tras la victoria de Lula en el balotaje”, agregó.

De todos modos, evaluó que hubo factores domésticos que también agregaron presión y profundizaron el deterioro de los activos locales , que los llevaron a desacoplarse de los mercados comparables. “La debilidad en los datos de actividad y la falta de catalizadores inmediatos llevaron a los inversores a exigir una mayor prima de riesgo, de cara a la incertidumbre electoral que se comienza a plantear para el 2027”, determinó.

“Sin empuje desde Wall Street y con Brasil bajo presión por el ‘efecto Lula’, los activos domésticos, más allá de efímeros rebotes técnicos en el camino, no encuentran terreno fértil para recuperarse, mucho menos a partir de catalizadores locales que brillan por su ausencia”, coincidió Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

Por su parte, el mercado cambiario se mantiene estable en el último día hábil del mes . El dólar oficial mayorista mantiene la tendencia bajista de ayer y baja $2 (-0,1%), hasta los $1537. De esa forma, se mantiene un 27% por debajo del techo de la banda cambiaria ($1950,97), cerca de máximos desde la implementación del esquema de bandas en abril de 2025. Si bien llegó a tocar un nuevo máximo nominal del año ($1542), durante el mes aumenta $18 (+1,2%).

En la pizarra del Banco Nación, el tipo de cambio minorista aparece a $1560 para la venta . Se trata de su valor más alto del año, que sostiene desde el lunes pasado. El precio promedio en todos los bancos es de $1560,02, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA). A lo largo del mes, acumula una suba mensual de $20 (+1,3%).

Los dólares financieros tienden al alza hoy: el MEP suma $6,54 y figura en las pantallas a $1567,31, mientras que el CCL opera a $1654,66, $10,54 más que su apertura. En el mes, incrementan 2,2% y 27%, respectivamente.

Bardin señaló que el dólar no sufrió tanta presión como los bonos y acciones, por lo que mostró “mayor estabilidad relativa” . Y explicó: “El sesgo restrictivo de la política monetaria y fiscal contribuyó a contener las presiones cambiarias. Al mismo tiempo, el Banco Central aceleró la compra de divisas, acumulando compras por más de US$1200 millones durante el mes”.

Fuente: La Nación